Theresa May: “Não vamos deixar a Europa”

Theresa May confirmou esta tarde no Parlamento britânico que já arrancou o processo do Brexit, após a carta assinada por si ter sido entregue pelo representante britânico na UE ao presidente do Conselho Europeu, em Bruxelas. “Tendo em conta a vontade do povo, o Reino Unido está a deixar a União Europeia. Este é um momento histórico que não tem volta”, declarou a primeira-ministra britânica.

Sob protestos da oposição, May defendeu que o Reino Unido tem agora uma oportunidade única para construir um futuro melhor e um plano ambicioso de negociação com a UE com vista a uma “nova parceria de valores, interesses, baseada na cooperação como segurança e assuntos económicos.”

“Não vamos deixar a Europa. Numa altura em que os valores liberais e democráticos da Europa são ainda mais importantes interessa construir uma nova, especial e profunda parceria com a UE”, acrescentou.

A governante insistiu que quer uma “transição faseada e suave”, mas alertou que o processo terá consequências. “Falhar na defesa dos valores europeus será um erro custoso”, disse perentória.

May garantiu ainda que os direitos dos cidadãos europeus residentes no país serão uma prioridade para o seu governo, desejando que o Reino Unido continue a ser um país com oportunidades para todos serem bem sucedidos.

Não deixou também de reiterar que será melhor o Reino Unido não alcançar um acordo, do que alcançar um mau acordo com a UE. “Nós queremos viver numa Grã-Bretanha verdadeiramente global que constrói relações com velhos amigos e novos aliados à volta do mundo”, concluiu.