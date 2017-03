Brexit já começou: “É um momento histórico, não há volta atrás”

Está dado o pontapé de partida para o Brexit. Tim Barrow, representante do Reino Unido na União Europeia, já entregou a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, a carta que formaliza o divórcio entre Londres e Bruxelas.

“De acordo com o desejo da população, o Reino Unido deixará a União Europeia. É um momento histórico, para o qual não há volta atrás”, disse a primeira-ministra britânica, Theresa May, um pronunciamento no Parlamento. May começou seu discurso às 12h36, oito minutos depois de Donald Tusk ter confirmado, via Twitter, que tinha recebido a carta.

É o início do fim de um casamento de 44 anos, desde que o país aderiu à então Comunidade Económica Europeia, em 1973.

A carta, assinada pela primeira-ministra britânica Theresa May e entregue em mãos por Barrow a Tusk, em Bruxelas, marca o início de dois anos de negociações inéditas. Até agora, nunca um Estado-membro deixou o bloco.

Em primeiro plano nas negociações estarão os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido e dos britânicos nos demais Estados-membros, a conta que Londres eventualmente terá de pagar antes de bater com a porta e um possível acordo de comércio livre entre ambos os lados.

Com ou sem acordo com Bruxelas, o Reino Unido deixará a União Europeia até março de 2019, a não ser que os restantes 27 Estados-membros concordem, unanimemente, em ampliar o prazo das negociações.

A carta sugere sete princípios orientadores das negociações com Bruxelas e deixa algumas posições de partida, algumas já conhecidas. Principais pontos:

Fora do mercado interno: Theresa May reitera que o Reino Unido não se irá manter no mercado único, dado que não pode aceitar todas as suas “quatro liberdades” – de circulação de capitais, serviços, pessoas e bens.

Pôr os cidadãos em primeiro lugar: May quer chegar logo a um acordo em relação aos direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e dos cidadãos britânicos nos restantes Estados-membros. A carta apenas declara esta intenção, sem detalhes.

Um acordo abrangente: Londres quer uma parceria “profunda e especial” nas áreas económica e de segurança com a UE. A carta também fala que será preciso discutir os “direitos e obrigações” do Reino Unido ao deixar o bloco, “de acordo com a lei e no espírito da parceria continuada” entre Londres e Bruxelas. É uma referência à conta que o Reino Unido poderá ter de pagar para sair da UE. Mas May não avançou nenhuma posição inicial concreta quanto a isso.

Reduzir a disrupção e incerteza: Londres sugere “períodos de implementação” para que pessoas e empresas possam se ajustar à nova realidade, tanto no Reino Unido como na UE. Na prática, isto pode significar uma concretização faseada da saída da UE.

Manter tudo como está na Irlanda: May quer manter a livre circulação entre a República da Irlanda (que é membro da UE) e a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido). “Queremos evitar o regresso de uma fronteira ‘dura’ entre os dois países”, escreve a primeira-ministra. Londres também que “nada seja feito que prejudique o processo de paz da Irlanda do Norte”.

Proteger os valores europeus: “Talvez mais do que nunca, o mundo precisa dos valores liberais e democratas da Europa”, advoga a carta. “Queremos ter o nosso papel para assegurar que a Europa permanece forte e próspera, e capaz ser líder no mundo”.

Com ou sem acordo com Bruxelas, o Reino Unido deixará a UE até março de 2019, a não ser que os restantes 27 Estados-membros concordem, unanimemente, em ampliar o prazo das negociações.

Atualizada às 13h52