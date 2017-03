Soldado que matou afroamericano acusado de “homicídio como ato de terrorismo”

Um norte-americano branco, James Harris Jackson, foi formalmente acusado de homicídio como ato terrorista por um tribunal de Nova Iorque, após ter admitido que viajou até Mahnattan na semana passada com o intuito de matar um homem negro. O soldado de 28 anos já tinha sido acusado de homicídio como crime de ódio depois de, a 20 de março, ter encontrado Timothy Caughman, 66 anos, numa rua de Manhattan, apunhalando-o com uma espada. Quando foi detido nesse dia, Jackson terá admitido à polícia que alimentava há muito sentimentos de ódio contra negros e que o homicídio de Caughman foi um "treino prático".

Esta segunda-feira, depois da sua primeira audiência judicial, o procurador distrital de Manhattan Cyrus Vance disse, em comunicado, que o soldado "rondou as ruas de Nova Iorque durante três dias à procura de uma pessoa negra para assassinar, com o intuito de lançar uma campanha terrorista contra a nossa comunidade de Manhattan e os valores que celebramos. Na semana passada, com total presença de espírito, agiu a partir desses planos, selecionando de forma aleatória um nova-iorquino bem amado apenas com base na cor da sua pele e esfaqueando-o repetidamente e em público, num beco de uma rua de Midtown."

Quando foi detido, Jackson disse aos agentes da polícia que viajou da sua cidade-natal de Baltimore até Nova Iorque, onde se cruzaria com Caughman, esfaqueando-o no peito e nas costas com uma espada que levava consigo. A vítima morreu já no hospital. O suspeito acabaria por entregar-se numa esquadra da polícia em Times Square.

Jakson serviu no Exército norte-americano entre março de 2009 e agosto de 2012 e, de acordo com fonte militar, trabalhou como analista de sistemas de informação naquele ramo das forças armadas. Entre 2010 e 2011 esteve destacado no Afeganistão. Os amigos de Caughman descrevem um homem bondoso e um bom vizinho. "Tim Caughman não merecia morrer desta forma, ninguém merece", disse à Associated Press Portia Clark, amiga da vítima. "Somos negros, brancos, amarelos, castanhos... isto é ridículo. Estamos todos a tentar darmo-nos bem."