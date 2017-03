Maior moeda de ouro do mundo roubada em Berlim

A maior moeda de ouro do mundo, que entrou para o livro do Guinness, foi roubada esta madrugada do Museu Bode, em Berlim. A peça – que tem 100 quilos, 53 centímetros de diâmetro e três de espessura – está avaliada em cerca de 3,74 milhões de euros.

Segundo o porta-voz do museu, a peça estava exposta numa montra à prova de bala e os ladrões (que terão sido pelo menos dois tendo em conta o peso da peça) conseguiram desativar o alarme, dando o segurança apenas conta do desaparecimento da moeda por volta das 4h.

O porta-voz da polícia, Winfrid Wenzel, disse por sua vez à Reuters que os ladrões utilizaram uma escada para aceder ao espaço a partir de uma janela que dá acesso a uma linha de comboios. “Tendo em conta a informação que temos os ladrões partiram uma janela na parte de trás do edifício que dava acesso à linha de comboio.”

Batizada como Big Maple Leaf, uma vez que tem representado numa da faces três folhas grandes de bordo e a rainha Isabel II na outra, a moeda foi cunhada na Real Casa da Moeda do Canadá e estava exposta no museu em Berlim desde 2010. Na mesma sala onde se encontrava exposta a peça há mais de 540 mil moedas.