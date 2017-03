Partido de Angela Merkel vence eleições regionais em Sarre a meio ano das eleições federais

O partido democrata-cristão (CDU) da chanceler Angela Merkel alcançou este domingo uma grande vitória eleitoral em Sarre, um pequeno estado de um milhão de habitantes situado na fronteira com o Luxemburgo e França, onde as eleições regionais estiveram a ser acompanhadas de perto pela proximidade às eleições federais alemãs, nas quais Merkel espera alcançar um quarto mandato consecutivo em setembro.

As sondagens previam uma curta margem de vitória para a CDU, sugerindo que o partido teria de formar coligação com os sociais-democratas (SPD), com a esquerda do Linke e com Os Verdes para continuar a governar o estado, um que controla desde 1998; contudo, o partido de Merkel conseguiu alcançar 40,7% dos votos, bem acima dos 35,2% que firmou nas eleições regionais de 2012. O SPD de Martin Schulz, o grande rival de Merkel naquelas como nas eleições de setembro, alcançou 29,6% dos votos este domingo.

A ida às urnas em Sarre, onde a CDU esteve a governar em coligação com o SPD nos últimos cinco anos à semelhança do governo federal, era tido como um importante teste aos maiores partidos alemães a apenas meio ano das eleições federais de 24 de setembro. Isto numa altura em que os mais recentes inquéritos de opinião anteveem um empate técnico entre Merkel e Schulz. O ex-presidente do Parlamento Europeu assumiu a liderança do SPD em janeiro e é a ele que se atribui a recente subida de popularidade do partido.

Apesar de algumas sondagens apontarem que há mais eleitores alemães a favorecerem uma chancelaria SPD, em Sarre os sociais-democratas caíram de 30,6% há quatro anos para 29,6%. Os Verdes não conseguiram ultrapassar a fasquia mínima de 5% para integrarem o Parlamento regional, ao contrário do Alternativa para a Alemanha (AfD), o partido de extrema-direita que tem tentado aproveitar-se do descontentamento com as políticas de imigração de Merkel, que ontem conseguiu alcançar 6,2% dos votos para a legislatura daquele estado. Antes do plebiscito federal de setembro, haverá eleições regionais noutros dois dos 16 estados da Alemanha, em Eslésvico-Holsácia e na Renânia do Norte-Vestefália.