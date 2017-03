EUA: um morto e pelo menos 14 feridos em tiroteio numa discoteca

Pelo menos homem entrou numa discoteca em Cincinnati, no estado norte-americano do Ohio e começou a disparar. As autoridades afastam a possibilidade de terrorismo

Pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas na sequência de um tiroteio no interior de uma discoteca em Cincinnati, no estado norte-americano do Ohio. Na madrugada deste domingo, pelo menos um atirador entrou no local de diversão noturna e começou a disparar.

“Estamos perante uma situação horrível que aconteceu numa discoteca e fez várias vítimas. Será uma longa noite para o nosso departamento de homicídio investigar”, disse Paul Neudigate, chefe da polícia local, citado pela CNN.

Para já, ainda não são conhecidos os motivos do tiroteio, mas as autoridades descartam a possibilidades de terrorismo. A polícia refereque podem estar envolvidos mais do que um atirador.

Tudo aconteceu por volta da 1h (6h em Lisboa) deste domingo.

As autoridades estão a tentar falar com as pessoas que assistiram ao tiroteio, mas muitas fugiram do local quando ouviram o primeiro tiro.

Notícia atualizada às 11h16