Europa diz-se unida e pronta para os desafios

Há 60 anos, eram seis países. Hoje, são 28 (num futuro próximo apenas 27). Em dia de aniversário, os Estados-membros estiveram no Museu Capitolino, em Roma, (re)unidos para mostrar aos cidadãos europeus e ao mundo que a União Europeia está junta e pronta para os desafios.

Este sábado, os países adotaram a “Declaração de Roma”, na qual manifestam “orgulho” pelos feitos alcançados e apontam o caminho a seguir, admitindo uma União a diferentes velocidades mas “na mesma direção”. Eram 11h25 (10h25 em Lisboa) quando António Costa assinou o documento em nome de Portugal.

“A unidade é tanto uma necessidade como a nossa livre escolha. Individualmente, estaríamos em segundo plano nas dinâmicas globais. Estarmos juntos é a nossa melhor possibilidade para influenciá-las e para defender os nossos interesses e valores comuns. Vamos agir juntos, quando necessário com diferente velocidade e intensidade, em acordo com os Tratados e deixando as portas abertas para aqueles que se queiram juntar a nós no futuro. A nossa União é integral e indivisível”, refere a declaração assinada pelos 27 países-membros. “Unimo-nos para o melhor. A Europa é o nosso futuro comum”, lê-se no final do documento.

Na sexta-feira, na capital italiana, António Costa disse que “é justo celebrar o que foi alcançado ao longo destes 60 anos” sublinhando os “anos de paz, de prosperidade, de maior coesão social”, mas adiantando também que é necessário olhar para o futuro com ambição.

“E a ambição deve começar por assentar em reforçar e consolidar aquilo que já foi alcançado.” Para o primeiro-ministro é fundamental concluir a União Económica e Monetária (UEM), e esse é um objetivo que Portugal queria ver refletido na declaração.

“Portugal fez um conjunto de proposta, felizmente foram todas acolhidas”, referindo-se à UEM mas também à “importância da convergência económica”, “de dar prioridade à criação de emprego, (e) à igualdade de direitos entre homens e mulheres”.

em desenvolvimento