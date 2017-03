Polícia britânica faz mais duas detenções “significativas”

A polícia britânica fez mais duas detenções na sequência das investigações sobre o ataque contra o parlamento ocorrido na quarta-feira. O total de pessoas mantidas sob custódia ascende agora a nove.

Segundo as autoridades do Reino Unido, trata-se de duas detenções “significativas”. Foram efetuadas durante a noite, uma no West Midlands e outra no noroeste do país, conforme referiu o chefe da polícia antiterrorista, Mark Rowley, em declarações aos jornalistas.

Inicialmente identificado como Khalid Massod, a polícia avançou também que o verdadeiro nome do homem por trás do ataque: Adrian Russell.

Na quarta-feira, o atacante atropelou, com o veículo que conduzia, várias pessoas que se encontravam na ponte de Westminster, antes de fazer chocar o automóvel contra as grades do parlamento.

“A nossa investigação centra-se na compreensão da sua motivação, o seu modo de operar e seus associados”, disse Rowley, citado pela Reuters.

A polícia quer perceber se o homem “agiu totalmente sozinho, talvez inspirado pela propaganda terrorista, ou se outros o encorajaram, apoiaram ou dirigiram”.