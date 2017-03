Há menos queixas sobre violência doméstica e sexual em Los Angeles. Possível motivo: o receio da deportação

As queixas sobre abuso sexual e violência doméstica em Los Angeles baixaram substancialmente desde que Donald Trump tomou posse. É a informação dada pelo chefe da polícia, Charlie Beck. O motivo da baixa não será o facto de esses crimes se terem tornado muito frequentes, mas de muitas vítimas não quererem correr o risco de ser deportadas.

“Imagine a sua irmã, a sua mãe, não reportar uma agressão sexual por medo de que a sua família fique partida”, disse Beck. As estatísticas, no entanto, parecem claras. Numa cidade onde metade da população é latina, as queixas sobre violência doméstica baixaram dez por cento. Nos caso dos assaltos sexuais, a redução foi superior: 25 por cento. São mudanças demasiado grandes para não se tentar perceber o que as determina.

Na opinião do chefe da polícia, há uma clara relação com o endurecimento da posição do governo em relação aos imigrantes ilegais, cujo número já ultrapassará os onze milhões. Donald Trump tem declarado insistentemente a sua intenção de os expulsar dos Estados Unidos, o que provoca ansiedade em muitas famílias.

Há quem questione isso, sugerindo motivações políticas por trás da ideia de que a aplicação mais intensa da lei está a agravar problemas sociais. Mas Jorge-Mario Cabrera, representante do grupo pró-imigrante CHIRLA, não tem dúvidas: “Vemos famílias de imigrantes potencialmente com tanto medo do castigo último, representado pela deportação, que podem renunciar à sua hipótese de justiça. É horrível e impensável”, disse ele.