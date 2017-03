Macron continua a liderar as intenções de voto em França

O centrista Emmanuel Macron é apontado como o vencedor da primeira volta das presidenciais francesas, a 23 de abril, batendo a candidata da extrema-direita Marine Le Pen por apenas um ponto percentual, de acordo com uma sondagem divulgada esta quinta-feira.

Macron soma 26% das intenções de voto, com Le Pen logo atrás com 25%, revela a pesquisa feita pela Harris Interactive para a France Televisions.

Os resultados dos dois candidatos mantêm-se inalterados em relação à última sondagem, realizada há duas semanas, antes dos debates televisivos em que participaram os principais nomes na corrida ao Eliseu.

São boas notícias para Emmanuel Macron, que vem somando apoios junto do Governo francês. Depois de a ministra da Biodiversidade Barbara Pompili ter anunciado que votará nele, no início desta semana, outros dois elementos do executivo seguiram-lhe o exemplo, tornando pública a sua preferência: o ministro da Defesa Jean-Yves Le Drian e o secretário de Estado do Desporto Thierry Braillard.

Quanto aos restantes candidatos, e sem grande surpresa, o conservador François Fillon desceu nas intenções de voto – de 20% para 18% – enquanto luta para tentar conter os danos provocados pelos escândalos financeiros que o atingiram durante a campanha.

Na pesquisa realizada a 21 e 22 de março e a que responderam 6383 eleitores, o candidato da extrema-esquerda Jean-Luc Melenchon ultrapassou pela primeira vez a pontuação do candidato socialista, ao conseguir 13,5%, contra os 12,5% de Benoit Hamon .