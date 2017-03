Condutor que tentou atropelar pessoas em Antuérpia estava armado

A polícia belga deteve esta quinta-feira um homem que tentava conduzir a alta velocidade contra uma multidão numa zona comercial de Antuérpia, informou a polícia.

"Um veículo com matrícula francesa tentou conduzir a alta velocidade em direção ao Meir (rua comercial). Um homem originário do norte de África e vestido de camuflado foi detido", disse Serge Muyters, chefe da polícia de Antuérpia.

Procuradores belgas adiantam que o condutor – identificado como Mohamed R., de 40 anos – tinha cidadania francesa e carregava no veículo facas e uma shot gun, entre outras armas, além de um “bidon com um líquido deconhecido”. Neste momento, as autoridades estão a analisar a viatura.

O governo belga anunciou entretanto que foi reforçada a segurança no porto da Antuérpia.

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, elogiou a atuação da polícia e garantiu que as autoridades “vão continuar vigilantes.”

Esta tentativa de ataque ocorre um ano e um dia depois dos atentados que causaram 32 mortos no aeroporto e no metro de Bruxelas.