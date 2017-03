Não há indicações de portugueses feridos no ataque em Londres, diz a embaixada

A embaixada de Portugal em Londres desconhece até este momento a existência de feridos portugueses no atentado desta tarde em Londres.

O ataque aconteceu por volta das 13h40 locais (mesma hora em Lisboa), no exterior do Parlamento britânico. A polícia abateu um homem que entrou nas instalações do Parlamento britânico e esfaqueara um agente. Há também relatos de que um carro atropelou pessoas na Ponte Westminster situada nas imediações.

Diversas testemunhas dizem que viram várias pessoas a receberem tratamento devido a ferimentos. Num tweet, a Scotland Yard explica que está encarar o caso como um “ato terrorista”. Unidades de contraterrorismo da polícia metropolitana estão mobilizadas.

em atualização