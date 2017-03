Em direto: quatro mortos e pelo menos 20 feridos graves em Londres. Atacante abatido

refresque a página frequentemente (basta clicar na tecla F5) para ver as atualizações mais recentes

19h40 O correspondente do Expresso em Londres, Ricardo Garcia, descreve o que vê no local que foi palco do atentado:

À entrada da ponte de Westminster, há uma pequena aglomeração de jornalistas internacionais, prontos para entrarem em direto. É o ponto de acesso da ponte pela margem sul do Tâmisa. Foi por aqui que entrou o carro com o qual foi perpetuado o ataque. Há um autocarro turístico, de dois andares, aqui parado. Já fazia a curva para sair da ponte quando o ataque aconteceu. Ficou como estava. Ao fundo vê-se o Big Ben iluminado, imponente. Mas a vista é imediatamente desviada para as ambulâncias e carros de polícia que ainda se mantém sobre a ponte. Stefano Marazzu, um italiano de 25 anos que trabalha num bar em Londres, está a transmitir as imagens em direto pelo Facebook. “Quero mostrar o que está a acontecer aos meus amigos na Itália”, explica. Está acompanhado de Francesco Pisano, que chegou a Londres há cinco meses para cá viver. “Sinto-me confuso”, diz. “Mas os terroristas não nos podem dizer o que devemos fazer. Vou cá ficar. Se voltasse, seria a vitória para os terroristas”.

FACUNDO ARRIZABALAGA/ EPA

19h33 David Cameron, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, também comentou o ataque.

19h26 Embora ainda não tenha sido oficialmente confirmado pelas autoridades, a imprensa britânica avança que o suspeito do ataque, que foi morto pela polícia, será Abu Izzadeen (Trevor Brooks), um pregador radical da zona leste de Londres, já condenado e bastante referenciado por terrorismo. Brooks fazia parte do grupo de clérigos radicais da zona leste da capital liderado por Anjem Choudary, que está detido por incentivo a atos terroristas (suspeita-se que Choudary tenha dando apoio logístico ao grupo de seis portugueses que partiram do bairro de Leyton para a Síria).

19h19 “Estamos chocados e tristes com o incidente de Westminster. Condenamos este ataque e enquanto é muito cedo para especular sobre os motivos, os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e com as pessoas afetadas. Prestamos tributo também à polícia e aos serviços de socorro que lidaram com esta situação com bravura. O Palácio de Westminster é o centro da nossa democracia e todos nós devemos assegurar que continua a servir o nosso pais e as pessoas com segurança”, escreve o Conselho de Muçulmanos Britânicos, citado pelo jornal “The Guardian”.

18h56 “Infelizmente, temos a registar um ataque realizado no centro de Londres. Tudo leva a crer que seja um ataque de natureza terrorista, mas a informação que tenho é que ainda não está confirmado. Também ainda não se sabe a nacionalidade das vítimas”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em Washington. “Queria condenar, em nome do governo português, este ataque, e exprimir ao povo inglês e às autoridades britânicas os nossos sentimentos e solidariedade”, acrescentou.

18h49 Com a noite a cair em Londres, todos os acessos à ponte de Westminster a partir da margem sul do Tamisa continuam cortados. Também cortado está o acesso ao Hospital de St Maries, para onde foram levados os feridos. Alguns helicópteros continuam a sobrevoar a zona. Ao longe, vê-se na ponte os vários autocarros e automóveis que ali estavam na altura do ataque.

Todos os turistas que estiveram retidos por três horas no London Eye já foram retirados. Pouco a pouco, depois de prestarem declarações à polícia, foram saindo do edifício ao lado da atração turística, sendo imediatamente cercados pelos jornalistas.

Ao correspondente do Expresso em Londres, Ricardo Garcia, Esmé Knagenhjelm, uma norueguesa de 64 anos, contou que estava no topo da roda quando esta parou. Tirou fotografias e postou no Facebook. Pouco tempo depois, vários amigos começaram telefonar-lhe. “Foi o meu namorado que me ia dando as notícias a partir da Noruega, porque estava a acompanhar tudo na televisão”, disse.

O jovem Jack Hutchison, um americano de Boston com 16 anos, foi um dos últimos a sair. “Vi os feridos, via as ambulâncias e muitos polícias”, disse. Vai embora na quinta-feira, mas garante que não vai deixar de regressar a Londres. “Mas não volto a ir ao London Eye nem à ponte de Westminster”, acrescentou.

EDDIE KEOGH

18h13 A polícia diz que só há um atacante, que foi morto. Em conferência de imprensa, as autoridades negaram que existam outros responsáveis pelo ataque. “Parece que é uma situação de um só atacante”.

18h04 Polícia confirma quatro mortos e 20 feridos em Londres. Uma das vítimas mortais é um polícia.

17h59 O correspondente do Expressso continua junto do London Eye e acaba de falar com mais um turista de vista à capital britânica. André Garcia ficou mais de duas horas preso na roda gigante. Viu que tinha acontecido alguma coisa na ponte de Westminster. Pensou que era um acidente. Quando nos altifalantes internos disseram o que se estava a passar compreendeu indiretamente: “Não falo inglês mas entendi pela fisionomia das pessoas”, disse ao jornalista Ricardo Garcia.

17h49 BBC e “The Guardian“ avançam que o polícia esfaqueado não resitiu aos ferimentos e morreu. A polícia ainda não confirmou, mas está prevista para daqui a uns minutos uma conferência de imprensa.

17h48 Tobias Ellwood fez respiração boca a boca ao agente esfaqueado em Londres e tentou estancar o sangue dos ferimentos. Pode ler mais pormenores AQUI.

17h43 Martins de Andrade e Vivian Silva, dois brasileiros que estão de férias em Londres estavam a comprar os bilhetes para o London Eye quando tudo aconteceu. O correspondente do Expresso em Londres acaba de falar com eles. “Trancaram as portas e disseram-nos que todos tínhamos de ficar lá”, conta Martins ao jornalista Ricardo Garcia. Quando souberam o que tinha acontecido ficaram em choque. “Chorei”, diz Vivian. Ambos chegaram esta segunda-feira a Londres. “Que belo cartão-de-visita”, afirma Martins.

17h42 Em comunicado, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, considera que o aconteceu esta terça-feira em Londres foi “extremamente sério”.

“A Metropolitan Police está a tratar do assunto e está a investigar. Em nome dos membros das duas Câmaras do Parlamento, queremos apresentar a nossa solidariedade para com os afetados e as suas famílias. Gostaríamos também de expressar a nossa gratidão à polícia e a todas as equipas de emergência”, lê-se no comunicado, citado pelo “The Guardian”.

17h33 Um mapa com a localização dos acontecimentos.

17h31 A Metropolitan Police admite que existam mais agentes feridos entre as vítimas do ataque, além do operacional que foi esfaqueado junto ao Parlamento.

17h30 O correspondente do Expresso em Londres, Ricardo Garcia, diz que há centenas de turistas presos desde a hora do ataque [13h40] no London Eye, uma das principais atrações turísticas de Londres. Por razões de segurança esta roda gigante parou logo depois do acidente e a zona foi cercada. Os turistas estão a ser retirados a conta-gotas e encaminhados pela polícia para um edifício ao lado. Os que ficaram retidos terão assistido aos trágicos acontecimentos uma vez que esta atração está localizada junto ao Parlamento.

Jack Taylor / Getty

17h26 “Podemos confirmar que tratamos pelo menos dez pessoas na ponte Westminster e colocamos em alerta uma série de hospitais para responder ao incidente. Para o local enviámos vários recursos. Estamos a trabalhar com conjunto com membros de outros serviços de emergência, tendo como prioridade assegurar que as vitimas estão a ser tratadas e transportadas para o hospital o mais rapidamente possível”, diz Pauline Cranmer, diretora de operações do London Ambulance Service.

17h19 Chris Ship, jornalista da ITV News, diz que uma mulher foi tirada viva do Rio Tâmisa. Está agora a ser tratada pelos médicos.

17h15 Na estação de comboios de Waterloo, a mais movimentada do Reino Unido (com 100 milhões de passageiros por ano), os comboios circulam normalmente. “Está tudo normal”, diz uma funcionária dos caminhos-de-ferro britânicos. A estação fica a pouca distância da ponte Westminster.

17h14 O nível de alerta em Londres mantém-se no segundo nível mais elevado.

17h11 Através das agências internacionais chegam às redações todo o mundo as fotos do aparato policial e das equipas de socorro. Aqui ficam algumas imagens que não esqueceremos tão cedo.

1 / 27 HANNAH MCKAY 2 / 27 ANDY RAIN 3 / 27 ANDY RAIN 4 / 27 HANNAH MCKAY 5 / 27 TOBY MELVILLE 6 / 27 Carl Court 7 / 27 Carl Court 8 / 27 Carl Court 9 / 27 Jack Taylor 10 / 27 Carl Court 11 / 27 Carl Court 12 / 27 Carl Court 13 / 27 Jack Taylor 14 / 27 Jack Taylor 15 / 27 ANDY RAIN 16 / 27 EDDIE KEOGH 17 / 27 EDDIE KEOGH 18 / 27 WILL OLIVER 19 / 27 ANDY RAIN 20 / 27 WILL OLIVER 21 / 27 WILL OLIVER 22 / 27 ANDY RAIN 23 / 27 WILL OLIVER 24 / 27 WILL OLIVER 25 / 27 ANDY RAIN 26 / 27 ANDY RAIN 27 / 27 ANDY RAIN

17h03 A embaixada de Portugal em Londres desconhece, por agora, a existência de cidadãos portugueses entre os feridos do atentado, disse ao Expresso fonte da representação de Portugal. A representação de Portugal no Reino Unido está a acompanhar a situação. Saiba mais AQUI.

16h54 As autoridades não fazem balanço do número de feridos, mas temem que possa chegar aos dois dígitos

16h52 A polícia confirma que o incidente foi declarado como “um ataque terrorista”.

16h51 É provável que o atacante esteja a ser interrogado pela polícia britânica, diz um especialista em terrorismo à Al Jazeera.

16h49 Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres, através do Twitter, lamentou os acontecimentos e reafirmou que o caso está a ser tratado como “um ataque terrorista até que seja provado o contrário”.

16h44 No Twitter, Rita Katz, diretora do SITE Intelligence Group, que monitoriza os grupos jiadistas, refere que não existe qualquer confirmação sobre as motivações do que aconteceu em Londres. No entanto, sublinha que o uso de automóveis e os esfaqueamentos fazem parte das instruções dadas pelo Daesh para levar a cabo ataques.

16h39 Os canais de apoio ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) estão a comentar com a hashtag #Westminster, tal como acontece um pouco por todo o mundo. No entanto, não existe qualquer informação de revindicação nos canais oficiais do grupo terrorista.

16h32 Até ao momento a embaixada portuguesa em Londres não dispõe de informações sobre a existência de portugueses entre os feridos

16h30 Kirsten Hurrell, de 70 anos, conta ao “The Guardian”, que viu uma pessoa caida junto ao carro.

“Ouvi o barulho de um acidente. Olhei. Vi um carro na vedação do parlamento. Incialmente, pensei ser um acidente normal. Pouco depois, ouvi uns sons muito altos. Podiam ser sons de disparos, mas não tenho a certeza”, descreve.

16h21 O deputado trabalhista Barry Sheerman publicou no Twitter uma imagem do interior da sala onde está fechado com vários outros deputados britânicos.

16h18 Além do suspeito que foi abatido pela polícia, pelo menos uma outra pessoa morreu. Segundo fonte do hospital de St Thomas, citada pela BBC, uma mulher morreu e várias pessoas têm “ferimentos catastróficos”.

16h15 A zona de Westminster é um polo de atração de turistas. Muitos atravessam a ponte e páram para ali tirar fotos com o Big Bem ou com o London Eye ao fundo.

16h12 Segundo o jornal “The Telegraph”, o atacante atropelou várias pessoas que circulavam a pé na ponte Westminster. Em seguida, saiu do carro e correu até às portas do Palácio de Westminster, a cerca de 500 metros, onde esfaqueou um polícia.

16h07 A primeira-ministra britânica, Theresa May, foi retirada do Parlamento em segurança.

16h04 Tom Peck, editor de política do jornal britânico “The Independent”, descreve os momentos em que ouviu os tiros.

16h02 Nenhum suspeito entrou no Parlamento britânico, garante a polícia, citada pelo jornal “The Guardian”. Segundo a mesma publicação, dois homens foram apanhados ponte Westminster

16h00 As autoridades estão a tratar a situação como “um ataque terrorista” até que existam “provas em contrário”

15h58 No momento em que tudo aconteceu, encontravam-se no Parlamento pelo menos 15 crianças que participavam numa excursão. Professores estão acalmar os menores, escreve a Sky News.

15h56 No local estão helicópteros de emergência médica a assisitir vários feridos, segundo testemunhos.

15h48 Ao início da tarde desta quarta-feira, a polícia abateuum homem que entrou nas instalações do Parlamento britânico esfaqueara um agente. Há também relatos de que um carro atropelou pessoas na Ponte Westminster situada nas imediações.

Diversas testemunhas dizem que viram várias pessoas a receberem tratamento devido a ferimentos. Num tweet, a Scotland Yard explica que está encarar o caso como um “ato terrorista”.

A SkyNews diz que um veículo de tração às quatro rodas atropelou uma pessoa e que em seguida o condutor abandonou a viatura.

A Polícia Metropolitana indicou que foi chamada ao local devido a um incidente com armas de fogo. No local, encontram-se também bombeiros, segundo a mesma fonte.