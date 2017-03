Em direto: incidente em Londres tratado “como ataque terrorista”

refresque a página frequentemente (basta clicar na tecla F5) para ver as atualizações mais recentes

16h39 Os canais de apoio ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) estão a comentar com a hashtag #Westminster, tal como acontece um pouco por todo o mundo. No entanto, não existe qualquer informação de revindicação nos canais oficiais do grupo terrorista.

16h32 Até ao momento a embaixada portuguesa em Londres não dispõe de informações sobre a existência de portugueses entre os feridos

16h30 Kirsten Hurrell, de 70 anos, conta ao “The Guardian”, que viu uma pessoa caida junto ao carro.

“Ouvi o barulho de um acidente. Olhei. Vi um carro na vedação do parlamento. Incialmente, pensei ser um acidente normal. Pouco depois, ouvi uns sons muito altos. Podiam ser sons de disparos, mas não tenho a certeza”, descreve.

16h21 O deputado trabalhista Barry Sheerman publicou no Twitter uma imagem do interior da sala onde está fechado com vários outros deputados britânicos.

16h18 Além do suspeito que foi abatido pela polícia, pelo menos uma outra pessoa morreu. Segundo fonte do hospital de St Thomas, citada pela BBC, uma mulher morreu e várias pessoas têm “ferimentos catastróficos”.

16h15 A zona de Westminster é um polo de atração de turistas. Muitos atravessam a ponte e páram para ali tirar fotos com o Big Bem ou com o London Eye ao fundo.

16h12 Segundo o jornal “The Telegraph”, o atacante atropelou várias pessoas que circulavam a pé na ponte Westminster. Em seguida, saiu do carro e correu até às portas do Palácio de Westminster, a cerca de 500 metros, onde esfaqueou um polícia.

16h07 A primeira-ministra britânica, Theresa May, foi retirada do Parlamento em segurança.

16h04 Tom Peck, editor de política do jornal britânico “The Independent”, descreve os momentos em que ouviu os tiros.

16h02 Nenhum suspeito entrou no Parlamento britânico, garante a polícia, citada pelo jornal “The Guardian”. Segundo a mesma publicação, dois homens foram apanhados ponte Westminster

16h00 As autoridades estão a tratar a situação como “um ataque terrorista” até que existam “provas em contrário”

15h58 No momento em que tudo aconteceu, encontravam-se no Parlamento pelo menos 15 crianças que participavam numa excursão. Professores estão acalmar os menores, escreve a Sky News.

15h56 No local estão helicópteros de emergência médica a assisitir vários feridos, segundo testemunhos.

15h48 Ao início da tarde desta quarta-feira, a polícia abateuum homem que entrou nas instalações do Parlamento britânico esfaqueara um agente. Há também relatos de que um carro atropelou pessoas na Ponte Westminster situada nas imediações.

Diversas testemunhas dizem que viram várias pessoas a receberem tratamento devido a ferimentos. Num tweet, a Scotland Yard explica que está encarar o caso como um “ato terrorista”.

A SkyNews diz que um veículo de tração às quatro rodas atropelou uma pessoa e que em seguida o condutor abandonou a viatura.

A Polícia Metropolitana indicou que foi chamada ao local devido a um incidente com armas de fogo. No local, encontram-se também bombeiros, segundo a mesma fonte.