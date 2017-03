Morreu tartaruga operada para extração de 915 moedas do estômago

Uma tartaruga marinha de 25 anos que engoliu quase mil moedas atiradas por turistas na Tailândia em busca de boa sorte morreu esta terça-feira, quase duas semanas após uma cirurgia para lhe retirar as moedas do estômago.

A causa da morte foi envenenamento do sangue provocado pelas moedas, disse Achariya Sailasuta, professora na faculdade de veterinária da Universidade de Chulalongkorn em Banguecoque.

"Pelo menos ela pôde nadar livremente e comer alegremente antes de morrer", disse por seu lado a cirurgiã Nantarika Chansue, que removeu cinco quilos de moedas do estômago da tartaruga numa operação a 6 de março.

A tartaruga, que ganhou a alcunha de "Banco", parecia estar bem depois da operação, mas um exame no sábado revelou problemas nos seus intestinos. Os médicos fizeram uma segunda operação, mas a tartaruga não voltou a acordar eesta manhã.

"Banco" vivia num lago público na província de Chonburi, cerca de 175 quilómetros a sudeste de Banguecoque.

A tartaruga engoliu 915 moedas atiradas para o lago por turistas e o peso das moedas acabou por quebrar a sua carapaça.

As 915 moedas formaram uma bola no estômago do animal e os especialistas não a conseguiram remover inteira pela incisão de 10 centímetros que tinham feito. Assim, demoraram quatro horas a extrair poucas moedas de cada vez, muitas delas parcialmente corroídas ou já meio dissolvidas.

Muitos tailandeses acreditam que atirar moedas às tartarugas traz longevidade e foi isso mesmo que fizeram ao longo de vários anos no lago onde vivia a tartaruga "Banco", na cidade de Sri Racha (Leste da Tailândia).

Uma tartaruga marinha verde – uma espécie em risco de extinção – tem uma esperança média de vida de 80 anos, disse Roongroje Thanawongnuwech, reitor da Faculdade de Veterinária da Universidade de Chulalongkorn.

O caso desta tartaruga – encontrada já em más condições pela Marinha tailandesa – foi tornado público no mês passado, tendo sido recolhidos quase 15 mil baht (398 euros) em donativos para pagar a cirurgia.