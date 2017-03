Dois quadros de Van Gogh regressam ao museu em Amesterdão

Mais de 14 anos após terem sido roubadas, as telas “Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen” (1884/5)e “View of the Sea at Scheveningen” (1882) regressam esta terça-feira ao Museu Van Gogh, em Amesterdão.

“As obras estão de volta a casa. Este é um dos dias mais especiais da história do nosso museu”, declarou este manhã o diretor do Museu Van Gogh, Axel Rueger.

Também o ministra holandesa da Educação, Cultura e Ciência, Jet Bussemaker, se congratulou com o regresso dos dois quadros a casa, sublinhando que os holandeses devem celebrar o facto de a “história de Van Gogh estar de novo completa.”

Foi no fim de setembro que a polícia italiana anunciou que tinham localizado duas obras do pintor holandês, que estavam desaparecidas desde 7 de dezembro de 2002.

“Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen” e “View of the Sea at Scheveningen”, avaliadas em cerca de €50 milhões de euros, foram encontradas durante uma operação policial contra a Camorra, um grupo mafioso ligado ao tráfico de cocaína, em Nápoles.