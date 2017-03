Vitória de radical hindu num dos Estados mais importantes da Índia gera preocupação

Yogi Adityanath, o sacerdote hindu de 44 anos conhecido pela sua retórica contra os muçulmanos, tomou posse no domingo como governador do Estado de Uttar Pradesh, o de maior população na Índia.

O seu partido, Bharatiya Janata (o Partido Nacionalista Hindu do primeiro-ministro Narendra Modi, também ele conhecido como hindu conservador), obteve uma enorme vitória nas eleições regionais de 11 de março, num Estado com 220 milhões de habitantes, 20% dos quais muçulmanos. O Bharativa Janata conseguiu maioria absoluta na assembleia legislativa, elegendo mais de dois terços dos 311 deputados.

No seu discurso de tomada de posse, Adityanath prometeu apostar no desenvolvimento económico da região, algo que também tem sido o elemento central do discurso de Modi. O novo governador já foi alvo de diversos processos criminais, nomeadamente por tentativa de fomentar assassínios através de tumultos. A sua eleição aumenta os receios de confrontos com muçulmanos ou membros de outras minorias religiosas.