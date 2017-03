Novo alerta de bomba em Paris

Os escritórios do departamento do tribunal de grande instância de Paris que investiga os crimes financeiros foram evacuados esta manhã, após um alerta de bomba. A ameaça foi feita através de um telefonema, estando a polícia à procura de possíveis explosivos.

O edifício localiza-se no centro da capital francesa, perto da casa de ópera Garnier Paris.

Esta é mais uma ameaça a agitar Paris, numa altura em que a cidade continua sob estado de emergência por causa de vários ataques extremistas.

No sábado, as forças de segurança abateram um homem no aeroporto de Orly, depois de este ter roubado uma arma a um militar do dispositivo de vigilância antiterrorismo.