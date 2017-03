Mais de 3000 imigrantes resgatados nas últimas 48 horas no Mediterrâneo

Mais de 3000 imigrantes foram salvos nas últimas 48 horas no Canal da Sicília, franja de mar que liga o norte de África a Itália, confirmaram fontes da guarda costeira que coordena os resgates naquela zona do Mediterrâneo.

Segundo indicaram esta segunda-feira as mesmas fontes à agência noticiosa espanhola Efe, prevê-se que o número venha a aumentar, atendendo a que durante a madrugada e manhã estavam a ser realizados mais resgates.

Nas operações do fim de semana, num total de 24, participaram tanto unidades da guarda costeira italiana, como da missão europeia Eunavformed e barcos de organizações não-governamentais.

O barco Dattilo da guarda costeira resgatou 1477 pessoas, as quais vão desembarcar nas próximas horas no porto de Augusta, na Sicília.

Durante a madrugada de domingo, o barco Aquarius da Sos Mediterranee e da Médicos Sem Fronteiras resgatou 946 pessoas, que estavam à deriva em sete lanchas pneumáticas e em dois botes, as quais devem chegar esta manhã ao porto de Catânia.

Desde o início do ano, foram resgatados 15.852 imigrantes – mais 67% do que em igual período do ano passado, segundo dados do Ministério do Interior.

A emergência da imigração não cessa e o Governo italiano calcula que, ao longo deste ano, cheguem a Itália 250.000 imigrantes, ou seja, mais 70.000 do que em 2016.