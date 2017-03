Levantado alerta de bomba em Paris

Não foram encontrados explosivos nos escritórios do Ministério Público de Paris, que esta manhã foi evacuado após ameaça de bomba.

Um telefonema deu origem ao alerta, tendo a polícia feito sair do efifício todos os funcionários do departamento do tribunal de grande instância, responsável pela investigação de crimes financeiros. Inspecionado o local, o alerta foi suspenso, por nada ter sido detetado.

Segundo a agência AP, que cita um funcionário da polícia de Paris, as pessoas já foram autorizadas a voltar aos seus gabinetes, situados no centro de Paris, perto da Ópera.