Brexit. Artigo 50 será ativado a 29 de março

A primeira-ministra Theresa May vai ativar no dia 29 de março o artigo 50 do Tratado de Lisboa, notificação que oficializa a intenção de o Reino Unido deixar a União Europeia. A data foi comunicada pelo porta-voz da líder britânica, esta segunda-feira.

“Em junho, os britânicos tomaram a decisão histórica de deixar a UE. Na quarta-feira, dia 29, o governo porá em marcha esta decisão e formalmente dará início ao processo de saída, disse em um comunicado o ministro encarregado do Brexit, David Davis.

Por seu lado, a Comissão Europeia afirmou que “está tudo pronto”, estando a agaudar a notificação do Reino Unido.

Até lá, o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, vai distribuir entre os 27 um rascunho do roteiro das negociações.

A saída do Reino Unido deverá estar concluída no prazo de dois anos, com ambas as partes a concordarem que podem ser necessários acordos de transição, para dar mais tempo para acertar um futuro acordo comercial, por exemplo, e para permitir que as pessoas e as empresas se adaptem ao divórcio.

A realizar uma ronda para ouvir os pontos de vista da população e dos governantes regionais do País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e defender a importância da união com Inglaterra, antes de desencadear o processo do Brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, visita esta segunda-feira o País de Gales.

Acompanhada por David Davis, o objetivo é também o de defender, especialmente nesta fase, a importância da união com Inglaterra.