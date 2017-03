Martin Schulz eleito por unanimidade líder do Partido Social-Democrata alemão

O ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz foi este domingo eleito líder do Partido Social-Democrata (SPD) alemão com 100% dos votos dos delegados ao congresso extraordinário.

"Considero que este resultado é o início da conquista da chancelaria", declarou Schulz, candidato a chanceler nas legislativas de 24 de setembro, depois de anunciado o resultado da votação.

A eleição por unanimidade não tem precedente na história do SPD do pós-guerra. Schulz sucede na liderança a Sigmar Gabriel, atual vice-chanceler e ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de coligação liderado por Angela Merkel.

Martin Schulz, 61 anos, foi designado no final de janeiro candidato do SPD e, desde e então, o partido tem ganhado popularidade nas sondagens, movimento designado por alguns 'media' como o "efeito Schulz".

Uma sondagem publicada hoje pelo Bild am Sonntag atribui ao SPD 32% das intenções de voto nas legislativas, apenas um ponto percentual abaixo da União Democrata-Cristã (CDU) de Merkel.

Analistas consideram que Schulz beneficia de ser um recém-chegado à política interna alemã quando comparado com Merkel, que em setembro se candidata a um quarto mandato.