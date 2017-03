Suspeito do ataque em Orly telefonou à família: “Fiz uma coisa estúpida”

O homem que este sábado de manhã instalou o caos no aeroporto de Orly, em Paris, e foi abatido pelas forças de segurança, foi identificado como sendo Ziyed Ben Belgacem, um cidadão de 39 anos nascido em França. De acordo com o “Le Figaro”, o suspeito tinha cadastro e já era conhecido da polícia, por furtos e tráfico de estupefacientes. Ao pai e ao irmão, que foram ouvidos entretanto pelas autoridades francesas, terá dito que fez “uma coisa estúpida” e que disparou “sobre pessoas”.

Segundo a televisão BMFTV, o suspeito estava a ser vigiado pelos serviços secretos por alegadamente se ter radicalizado na prisão onde esteve durante oito meses, de março a novembro de 2016. Vivia atualmente em Garge les Gonesse, a norte de Paris. A polícia efetuou buscas na sua residência.

Eram 8h30 locais (7h30 em Lisboa) quando o suspeito tentou tirar a arma de um militar da operação Sentinela - criada pelo governo de Paris depois dos atentados de novembro de 2015, para manter a segurança - no terminal de Orly-Sul, antes de se esconder numa loja do aeroporto. Ao aperceberem-se da situação, outros militares que se encontravam no local dispararam sobre ele. O suspeito teve morte imediata.

Horas antes deste incidente, cerca das 6h50 (menos uma hora em Lisboa) o suspeito tinha disparado sobre três polícias que o mandaram parar por estar aparentemente a circular em velocidade excessiva, em Stains, a norte da capital. Um dos polícias ficou ferido, mas sem gravidade. O suspeito, que seguia ao volante de um Renault Clio, terá então telefonado ao pai e ao irmão para lhes dizer que fizera “uma coisa estúpida” e que tinha disparado “sobre pessoas”, revelou o “Le Figaro”, citando uma fonte próxima da investigação. A informação foi entretanto confirmada François Molins, procurador de Paris, em conferência de imprensa.

Depois deste incidente, o homem de 39 anos ter-se-á deslocado a Vitry, no sul da capital francesa, onde terá entrado num bar e ameaçado as pessoas que ali se encontravam, disparando quatro tiros para o ar, segundo o procurador. Foi também naquela localidade que roubou outro automóvel, um Citroën Picasso, que haveria de ser encontrado, então, no aeroporto de Orly, horas depois.

Reabertos terminais de Paris-Orly

Entretanto, os dois terminais do aeroporto de Orly, Sul e Oeste, foram reabertos e o tráfego aéreo, que tinha sido interrompido na sequência dos incidentes (dos 474 voos programados foram adiados, no total, 178, tendo sido ainda desviados 34) foi retomado ao início desta tarde. O terminal Sul só deverá, porém, voltar a funcionar normalmente durante a manhã de domingo, explicou Augustin de Romanet, responsável dos Aeroportos de França, à France Presse.