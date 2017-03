Homem abatido pela polícia obriga a evacuação do aeroporto de Orly em Paris

O aeroporto foi evacuado e o tráfego aéreo interrompido. O homem que foi morto pela polícia tinha tentado roubado uma arma a um militar

Um homem foi abatido pela polícia este sábado no aeroporto de Orly, em Paris, depois de ter tentado roubar uma arma a um militar, segundo o ministério do Interior francês, citado pelo jornal "Le Figaro". O aeroporto foi já entretanto evacuado e o tráfego aéreo foi interrompido.

Foi por volta das 8h30 locais (7h30 em Lisboa) que um homem tentou roubar uma arma a um militar no terminal de Orly-Sul, antes de se esconder numa loja. Acabaria por ser abatido pelas forças de segurança, segundo explicou à AFP o porta-voz do ministério do Interior francês, Pierre-Henry Brandet, acrescentando não haver feridos.

BENOIT TESSIER / REUTERS

As autoridades francesas partilharam no Twitter a informação de que está a decorrer uma operação policial no local, pedindo às pessoas que não se aproximem, nem tentem furar o perímetro de segurança que foi estabelecido. Segundo a imprensa, a polícia quer excluir a possibilidade de o homem que foi abatido não estar sozinho.

As autoridades já retiraram cerca de 3 mil pessoas do aeroporto, segundo informação citada pelo "Le Figaro". Há passageiros que foram impedidos de desembarcar dos aviões que chegaram a aterrar antes ainda de o tráfego aéreo ter sido interrompido.

Este incidente ocorreu em Orly-Sul e a TAP também opera neste aeroporto, mas a partir do terminal de Orly-Oeste. De qualquer forma, os dois terminais estão encerrados. As imagens que estão a ser partilhadas no Twitter mostram policial à volta do aeroporto.

O jornal "Le Figaro" avança que o ministro do Interior, Bruno Le Roux, já se encontra a caminho do aeroporto.

Este é o segundo maior aeroporto de Paris, capital francesa.

[em desenvolvimento]