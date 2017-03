A sequela (em versão paródia) do vídeo da BBC que correu mundo

Além de gargalhadas, o vídeo em que o comentador da BBC é interrompido pelos filhos inspirou ‘remakes’ e continua a ser assunto do dia. Desta vez, uma dupla de humoristas neozelandeses imaginou a mesma situação, mas com uma comentadora no lugar do professor Robert Kelly

O vídeo original tem uma semana, mas continua a dar que falar. Depois de acumular partilhas, provocando umas boas gargalhadas em todo o mundo, o professor Robert Kelly - um dos protagonistas - já veio a público falar sobre o caso e sobre a fama súbita que lhe trouxe a entrada inesperada dos filhos na sala onde gravava o que era suposto ser um simples comentário para a BBC. Mas o assunto não está arrumado. Fizeram-se ‘remakes’, a família deu entrevistas e de paródia em paródia chegou-se à versão que faltava: e se fosse uma mãe a ser interrompida pelos filhos na mesma situação? Da criatividade dos humoristas neozelandeses Jono and Ben nasceu assim uma mãe muito séria e compenetrada que não perde o fio à meada quando os filhos invadem a sala. Enquanto comenta a atualidade, sem nunca vacilar, ela dá o biberão à filha, entrega um brinquedo ao bebé, prepara uma refeição, faz limpezas, desativa uma bomba... uma verdadeira ode à capacidade feminina de se multiplicar em diferentes tarefas. Vale a pena ver o vídeo que está no início deste texto para ver até onde chegam os poderes desta supermulher, ainda que aos humoristas possa ter escapado outra das grandes qualidades femininas: o poder de antecipação. Será que uma mulher, mãe de filhos pequenos, se esqueceria de trancar a porta da sala antes de iniciar o direto?