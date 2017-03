Envelope explode e fere uma pessoa nos escritórios do FMI em Paris

Uma assistente de direção ficou ligeiramente ferida nas mãos e no rosto ao abrir uma encomenda que chegou esta quinta-feira aos escritórios do Fundo Monetário Internacional em Paris, informaram fontes da polícia. A funcionária, que abriu o pacote por volta das 11h30 locais (10h30 em Lisboa) terá sofrido “algumas queimaduras”, confirmaram as autoridades francesas.

Segundo as primeiras informações disponíveis ter-se-á tratado de um petardo que se encontrava no interior de um pacote suspeito.

As instalações do FMI na capital francesa, situadas na Avenue D`Ilena, próximo dos Campos Elísios, foram evacuadas “por medida de precaução”.

No Ministério das Finanças alemão, em Berlim, também foi intercetado esta quarta-feira um pacote-bomba que vinha endereçado ao ministro Wolfgang Schaeuble. Terá sido expedido da Grécia, com o remetente falso de um deputado de direita.

[Notícia atualizada às 12h15]