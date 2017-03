Aluno armado dispara sobre três pessoas em escola do sul de França

O jovem entrou numa escola da cidade de Grasse, no sul do país, e disparou sobre o diretor. Outras duas pessoas ficaram feridas no tiroteio. O Governo emitiu um alerta de atentado terrorista

Um tiroteio numa escola da cidade de Grasse, no sul de França, feriu várias pessoas esta quinta-feira, avançam fontes policiais. Um aluno que carregava diversas armas de fogo – fusil, revólver, pistola e duas granadas – atacou a escola de Alexis de Tocqueville durante a manhã e disparou contra o diretor do estabelecimento de ensino, ferindo ainda outras duas pessoas sem gravidade. As informações iniciais não apontam para um ato terrorista islâmico. Uma força policial, citada pelo “Figaro”, disse que o aluno, de 17 anos, assistia ultimamente a vários vídeos de assassinatos em massa. O jovem já foi detido pelas forças antiterrorismo que se deslocaram ao local, afirma o canal de televisão francês BDMTV. Entretanto, o reitor académico de Nice pediu aos pais para não se deslocarem à escola, garantindo que as crianças “estão bem”. O governo francês já lançou um aviso de ataque terrorista através da sua aplicação de telemóvel. Todas as escolas de Grasse foram encerradas. Neste momento, as autoridades estão a analisar as imagens captadas por cinco câmaras de vigilância para tentar perceber se o estudantes agiu ou não sozinho. (Em atualização)