Direto: projeções na Holanda dão vitória ao primeiro-ministro, Wilders em 2º

21h10 O holandês Piet-Hein Bakker, que vive em Portugal há mais de 20 anos. Esta quarta-feira no Expresso Diário dizia que “Não é bom que nos quartos-de-final ganhe logo a extrema-direita”, referindo-se à eleição desta noite. Pode ler o depoimento AQUI.

Por várias vezes, as eleições na Holanda têm sido comparadas como os quartos-de-final da “para tentar travar a vitória do mau populismo”, sendo as eleições em França a meia-final e as da Alemanha a final.

21h05 Geert Wilders, após as projeções, recorreu ao Twitter para comentar.“Conseguimos assentos parlamentares! Essa é a primeira vitória! Não é a última vez que Rutte vai ouvir falar de mim”.

20h57 Joana Rita, 30 anos, vive em Eindhoven desde julho. É de Lisboa. Foi na estação de comboios que se deparou com as mesas de voto. “Não notei nada de diferente. Está tudo super tranquilo. Parecia um dia normal”, descreveu ao Expresso.

20h53 A participação eleitoral terá sido de 82%, a mais alta em 31 anos, segundo o instituto IPSOS. Em Portugal seria preciso recuar a 5 de outubro de 1980 (vitória de Sá Carneiro) para obter uma afluência semelhante.

20h50 As novas projeções continuam a apontar para a vitória de Rutte

20h48 A confirmarem-se as projeções, a imprensa terá de refletir sobre o protagonismo que deu ao demagogo Wilders (PVV). Afinal, são bem mais impressionantes os prognósticos para o verde Jesse Klaver, os liberais progressistas D66, de Alexander Pechtold, ou os democratas-cristãos CDA, de Sybrand Buma. Nomes que, de resto, serão bem mais importantes para formar o próximo Governo, dado o “cordão sanitário” que as várias forças políticas prometeram formar para excluir o PVV do poder.

20h41 A queda dos trabalhistas (de 38 para 9 deputados) será recorde na democracia holandesa. Passa de segundo a sétimo e deixa de liderar a esquerda, ultrapassado pelos liberais progressistas (D66, 19) verdes (GL, 16) e socialistas radicais (SP, 14). O PvdA terá sido mais um marco da crise da social-democracia europeia. Também os seus homólogos britânico (Labour), espanhol (PSOE), francês (PS) e austríaco (SPÖ), por exemplo, têm tido maus resultados e previsões ou atravessado crises de liderança.

20h29 VVD (liberal conservador), PvdA (trabalhista), CDA (democrata-cristão) e D66 (liberal progressista) somam 78 deputados. Eis uma possível maioria de Governo só com partidos convencionais. Ainda assim, com diversidade ideológica que baste para dar trabalho aos negociadores.

20h26 Que Governo vai ter a Holanda? A crer na projeção, e tendo todos os partidos relevantes descartado alianças com o PVV de Wilders, as vias para chegar aos 76 deputados são complexas. E não parece haver coligação de esquerda ou de direita viável nem combinação de menos de quatro partidos que garanta a estabilidade. E essa será, é claro, relativa ao depender de tantas patas...

20h18 Castigados que terão sido os partidos do poder, é notável a diferença de alcance dessa punição. O liberal-conservador VVD perde um quarto da bancada mas permanece o mais votado (sempre de acordo com as projeções). O trabalhista PvdA é dizimado. Explicações possíveis? Crise da social-democracia europeia; tradição de castigo ao parceiro mais pequeno da coligação de Governo; resiliência do primeiro-ministro Rutte (VVD) por ter adotado parte do discurso anti-imigração de Wilders; reforço do líder do Executivo por ter assumido posição dura face aos insultos do Presidente turco.

20h12 A típica frase “se as projeções se confirmarem” é para levar a sério. Lembrem-se do choque de muitos a 23 de junho (Brexit) e 9 de novembro (Trump) do ano passado!

20h09 Se as previsões abaixo se confirmarem, os partidos do Governo terão perdido mais de metade da sua representação parlamentar, tendência que se tem observado em atos eleitorais em todo o continente. A surpresa é quão pouco o populista Wilders consegue capitalizar esse descontentamento. Os votos perdidos por trabalhistas (PvdA) e liberais-conservadores (VVD) são distribuídos não só pelo PVV (que só aumentaria em quatro lugares a sua bancada) como pelos democratas-cristãos (CDA, fora do poder há sete anos, mais do que triplicam os deputados), verdes (GL, quadruplicam), liberais progressistas (D66)... ao todo haveria 13 partidos no Parlamento.

20h05 Já temos a primeira projeção da comunicação social holandesa. E não é nada simpática para a extrema-direita. O partido mais votado é o do primeiro-ministro Rutte, com 31 deputados previstos. Frise-se que ainda não estamos perante votos contados.



O especialista Cas Mudde, estudioso dos extremismos na Europa e professor da Universidade da Geórgia, considera que na Holanda elas costumam acertar. Aqui vai a putativa distribuição de deputados:

VVD 31 (perde 10)

PvdA 9 (perde 29)

PVV 19 (ganha 4)

SP 14 (perde 1)

CDA 19 (ganha 6)

D66 19 (ganha 7)

CU 6 (ganha 1)

GL 16 (ganha 12)

SGP 3 (não varia)

PvdD 5 (ganha 3)

50+ 4 (ganha 2)

Entram no hemiciclo dois novos partidos

Denk (dirigido aos imigrantes) 3

FvD (direita populista) 2

20h02 J. Rentes de Carvalho, um português que vive há décadas na Holanda, explica na primeira pessoa as razões pelas quais vota à direita: “Votar pela primeira vez na direita é a única maneira que tenho de demonstrar a minha insatisfação”. Pode ler toda a explicação AQUI

20h00 As urnas fecharam

19h55 Além do demagogo Wilders, as sondagens auguram subidas para os verdes (GL, de Jesse Klaver, a quem chamam Jessiah por trocadilho com Messiah, poderão ter 14 a 20 assentos) e para os democratas-cristãos (17 a 23 lugares para o CDA do antigo primeiro-ministro Jean-Peter Balkenende, agora liderado por Sybrand van Haersma Buma)

19h47 A atual composição do Parlamento é a seguinte

Governo

VVD (liberal-conservador) 40 deputados

PvdA (trabalhista) 35 deputados

Oposição

Partido Socialista (esquerda radical) 15 deputados

CDA (democrata-cristão) 13 deputados

PVV (extrema-direita)12 deputados

D66 (liberal progressista) 12 deputados

CU (social-cristão) 5 deputados

GL (esquerda verde) 4 deputados

SGP (direita cristã) 3 deputados

PvdD (defesa dos animais) 2 deputados

50PLUS (reformados) 1 deputado

19h44 Na ilha de Schiermonnikoog, no mar de Wadden (mesmo a norte da Holanda continental) a participação eleitoral atingiu os… 105%! Calma, não se trata de gralha nem fraude. É que a ilha é um destino turístico popular e na Holanda é possível votar num local que não o de residência.

19h42 A participação eleitoral na Holanda é, por norma, bastante alta (suficientemente para fazer corar o eleitorado português). Nas últimas legislativas, em 2012, votaram 65% dos eleitores. Em 2006 foram 75%. Este ano prevê-se afluência alta, na ordem dos 73%. Até às 17h45 já tinham votado 55% dos 13 milhões de inscritos, mais 7% do que há cinco anos. Nalgumas assembleias de voto mandou-se mesmo imprimir boletins extra, informa o jornal anglófono holandês “Dutch News”.

19h38 A liderar as sondagens, taco a taco com o PVV de Wilders, tem estado o VVD (Partido Popular da Liberdade e da Democracia). É a força política liberal-conservadora do primeiro-ministro Mark Rutte, no poder desde 2010. Quer o VVD quer o seu parceiro de Governo atual, o trabalhista PvdA, deverão sofrer perdas de votos esta noite. Hoje têm, respetivamente, 41 e 31 deputados. Mas o VVD deve cair para 24 a 29 e o PvdA para 9 a 13, segundo as sondagens da última semana. Já o PVV terá 16 a 24, dizem os mesmos estudos.

19h36 Os candidatos:

19h35 Falou-se muito, durante a campanha, no líder populista Geert Wilders. Chefe do Partido da Liberdade (PVV, extrema-direita), destacou-se pelo discurso anti-muçulmanos. Quer proibir o Corão, fechar todas as mesquitas do país e deportar os islâmicos que cometam crimes. Na linha de dirigentes políticos europeus como Marine Le Pen (Frente Nacional, França) ou Frauke Petry (Alternativa para a Alemanha), sente-se reforçado pela vitória eurocética no referendo do ano passado no Reino Unido e pela ascensão de Donald Trump à Casa Branca.

19h31 Seja qual for o resultado, formar Governo não vai ser fácil. Concorrem às eleições 28 partidos e admite-se que até 12 possam conseguir deputados. O Parlamento será, pois, bastante fragmentado. A quebra de votos nos partidos atualmente no poder e a sua dispersão por outras forças pode gerar uma situação em que sejam necessários quatro ou mais partidos para formar uma aliança maioritária (76 deputados). Isto deve-se a um sistema eleitoral fortemente proporcional: os 150 representantes do povo são eleitos num único círculo nacional, sem que haja um limiar mínimo para obter assentos no hemiciclo. Logo, bastam 0,67% dos sufrágios para garantir a eleição de um deputado.

19h30 Falta meia hora para as urnas fecharem na Holanda. Os cerca de 13 milhões de eleitores eleitores vão escolher 150 deputados e será a composição do Parlamento a definir o próximo Governo do país. O Expresso vai acompanhar em direto as proje oções e a contagem dos votos, para tentar explicar-lhe o mais cedo possível como será o futuro de um dos países fundadores da União Europeia.