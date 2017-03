Condenada na Austrália a blogger que inventou ter curado um cancro com remédios naturais

A justiça concluiu que Belle Gibson violou as leis do consumidor. A blogger caída em desgraça arrisca agora uma multa superior a 200 mil euros

Depois da fama e da deceção causada a milhares de seguidores - quando se descobriu a mentira - veio a sentença. Belle Gibson, 25 anos, conquistou a Austrália através das redes sociais, garantindo ter vencido um cancro recorrendo a remédios naturais. Lançou uma app, vendeu livros de receitas, deu conselhos... até se descobrir que a doença era uma invenção, aliás como quase tudo o resto que foi partilhando.

A justiça concluiu agora que a blogger caída em desgraça violou as leis do consumidor. As pessoas acreditaram nela e foram levadas a comprar os seus produtos, considerou a juíza, confirmando “a maior parte” das alegações apresentadas contra Gibson, que arrisca uma multa superior a 200 mil euros.

“Nem todos os seres humanos são racionais e razoáveis ​​o tempo todo”, afirmou a juíza Debbie Mortimer esta quarta-feira, para reconhecer também que a ré foi mais tarde penalizada.

Depois de garantir que a medicina ayurvédica, a terapia com oxigênio e uma dieta sem glúten e sem açúcar a livraram do cancro, e de ter com isso conquistado a popularidade e uma avultada soma com as vendas dos seus produtos, Gibson prometeu doar uma parte dos lucros a várias instituições de caridade.

Mas o dinheiro nunca chegou às instituições, o que acabou por levar à descoberta do embuste.