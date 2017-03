Auscultadores explodiram em pleno voo

O incidente ocorreu numa viagem de Pequim para Melbourne e deixou uma mulher com queimaduras no rosto

Os auscultadores de uma mulher que fazia o voo entre Pequim e Melbourne explodiram durante o voo, deixando a mulher com queimaduras no rosto, anunciaram hoje as autoridades australianas, sem divulgar dados específicos.

Os investigadores australianos não divulgam nem a identidade da mulher nem a marca dos auscultadores, sabendo-se apenas que a mulher adormeceu a ouvir música durante o voo e acordou duas horas depois com uma grande explosão, com uma sensação de queimaduras no rosto.

“Agarrei-me à cara, o que fez com que os auscultadores envolvessem o meu pescoço”, lê-se no comunicado divulgado pelo Departamento de Segurança nos Transportes Australiano.

“Continuei a sentir as queimaduras por isso agarrei nos auscultadores e mandei-os para o chão. Estavam com faíscas e tinham pequenas quantidades de fogo”, acrescentou a mulher.

De seguida, as assistentes de bordo despejaram um balde de água nos auscultadores. A bateria dos auscultadores e os próprios auscultadores estavam derretidos e pegaram-se ao chão do avião.

Os passageiros, acrescenta a nota de imprensa citada pela AP, sentiram “tosse e asfixia” durante o resto do voo, concluiu a mulher, cuja identidade não foi divulgada.

As autoridades acreditam que as pilhas dos auscultadores provavelmente se incendiaram, escusando-se a dar mais pormenores, nomeadamente qual foi o voo e a marca dos auscultadores e das pilhas, dizendo apenas que o voo aconteceu recentemente.