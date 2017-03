Exército sírio avança a nordeste de Damasco

Com a conquista de uma estrada no nordeste do distrito, as forças sírias ficaram mais próximas de dividir em dois um enclave dos rebeldes

O exército sírio e os seus aliados ganharam ao início desta segunda-feira o controlo de uma estrada de uma pequena área controlada pelos rebeldes no nordeste de Damasco, que deste modo ficou mais próxima de ser dividida em duas áreas isoladas, segundo anuncia o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A estrada estabelece a ligação entre os distritos sitiados de Barza, Al Qaboun e Tishrin próximo de Ghouta Oriental, área com cidades e quintas nas proximidades da capital síria. Barza, Al Qaboun e Tishrin já estão isoladas do principal enclave de Ghouta Oriental, região que tem sido palco de um aumento dos combates desde o início do ano. Durante a noite as forças sírias e os seus aliados combateram também contra os rebeldes em Deraa, cidade do sul da Síria, e em áreas próximas de Alepo, no noroeste, e em Hama, no oeste. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos indicou ainda que os combates foram acompanhados por fortes bombardeamentos e ataques aéreos. Entretanto, a Rússia e o Irão, aliados do regime sírio, e a Turquia, apoiante dos rebeldes, enviaram esta segunda-feira delegações para Astana no Cazaquistão para uma nova ronda de conversações de paz. Os rebeldes exigiram contudo o adiamento das conversações no domingo por não terem sido respeitado o acordo de cessar-fogo. O exército sírio e os seus aliados estão a tentar forçar os rebeldes a aceitarem tréguas semelhantes às que ocorreram para a evacuação de milhares de combatentes em áreas sitiadas no norte do país.