Itália: duas pessoas morrem após queda de viaduto numa autoestrada

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas esta quinta-feira na sequência da queda de um viaduto numa autoestrada em Ancona, na costa esta de Itália. As vítimas mortais estavam dentro de um carro quando a ponte ruiu por cima da viatura.

Os três feridos são operários que estavam a trabalhar nas obras do viaduto.

Segundo o jornal italiano “La Repubblica”, o Ministério das Infraestruturas e Transportes vai investigar o incidente.

“Começámos de imediato uma investigação”, disse Graziano Delrio, ministro das Infraestruturas e Transportes. “Em nome do Governo, apresento condolências. Estamos a cooperar com as autoridades para um rápido apuramento da verdade e das responsabilidades”, acrescentou.