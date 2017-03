Pelo menos três mortos em ataque a hospital militar em Cabul

Pelo menos três pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas esta quarta-feira, após um número indeterminado de homens ter atacado o principal hospital militar de Cabul.

Fonte do Ministério da Defesa do Afeganistão precisou que o ataque ao Sardar Muhammad Dawood Khanem, localizado na área diplomática, no centro da capital afegã e a poucos metros da Embaixada dos Estados Unidos e do Ministério da Saúde, aconteceu por volta das 9h05 (hora local), depois de os insurgentes terem entrado no edifício, disfarçados de médicos.

Um primeiro atacante fez-se explodir já dentro do hospital, que tem capacidade para 400 camas, tendo vários outros começado depois a disparar, usando também granadas de mão. Já depois de as forças de segurança terem bloqueado a área e entrado no complexo, através do telhado, outras explosões foram ouvidas.

“Estamos perante um ataque terrorista que viola todos os direitos humanos”, afirmou o Presidente afegão Ashraf Ghani, através de um comunicado lido na televisão, onde acrescenta que este “ataque ao hospital é um ataque a todas os cidadãos do país”.

A capital afegã tem sido palco de várias ações terroristas nos últimos meses, reivindicadas pelo movimento talibã e pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh). Os mais recentes ocorreram há uma semana, quando dois ataques suicidas realizados pelos talibãs contra uma esquadra de polícia e um escritório da inteligência em Cabul, deixaram pelo menos 29 mortos e 122 feridos.

Um representante do movimento fundamentalista talibã, que defende a saída do país das tropas estrangeiras, já veio no entanto afirmar que o grupo nada tem a ver com o ataque desta manhã.