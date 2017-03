Nike lança hijab para atletas

A marca desportiva é a primeira a criar o acessório destinado às mulheres muçulmanas

A Nike anunciou a criação do “Nike Pro Hijab” destinado a atletas muçulmanas. O acessório começou a ser desenhado há um ano e deverá estar à venda em 2018.

Segundo a Nike, o hijab é feito num tecido maleável com orifícios minúsculos para permitir a respiração e não dificultar os movimentos. Aliás, a equipa que desenvolveu o produto contou com a colaboração de algumas atletas muçulmanas para testá-lo, refere a BBC.

Esta quarta-feira, a atleta dos Emirados Árabes Unidos, Zahra Lari, – primeira patinadora muçulmana a competir internacionalmente – divulgou na sua conta do Instagram uma imagem em que se pode vê-la a usar o hijab e vestuário de desporto da Nike no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

Megan Saalfeld, porta-voz da marca, disse acreditar que o hijab irá permitir ultrapassar barreiras culturais, “levando mais mulheres do que nunca a aderir à prática desportiva.”