Costa reúne-se esta quinta-feira com Theresa May

Será um encontro bilateral, à margem do Conselho Europeu que decorre em Bruxelas

O primeiro-ministro vai reunir-se esta quinta-feira à tarde com a homóloga britânica. Ao que o Expresso apurou, o encontro entre António Costa e Theresa May não tem uma agenda definida, mas em cima da mesa deverão estar as perspetivas negociais do Brexit.

Este tipo de encontro, para conversas bilaterais, é habitual à margem dos Conselhos Europeus. Numa altura em que Theresa May se prepara acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, será também a oportunidade para ouvir a posição portuguesa sobre a saída do Reino Unido do projeto europeu.

A saída do Reino Unido não está, no entanto, na agenda oficial do Conselho Europeu, uma vez que os líderes continuam à espera que May apresente a notificação formal de saída. A promessa é para que o faça ainda este mês.

"Esperamos que as conversações sobre o Brexit comecem em breve", afirmava esta quarta-feira o Presidente do Conselho Europeu. "Assim que o Reino Unido fizer a notificação, o nosso objetivo é reagir imediatamente com um esboço de diretrizes sobre as negociações, para que os 27 estados-membros possam analisá-las. E para isto, penso que são precisas mais ou menos 48 horas", explicou ainda Donald Tusk.

Se os britânicos não se atrasarem, então deverá haver uma reunião extraordinária de chefes de Estado e de Governo em abril.

Já esta sexta-feira haverá uma nova reunião informal sem o Reino Unido. Os 27 líderes vão preparar as celebrações dos 60 anos do Tratado de Roma. A cimeira comemorativa terá lugar a 25 de março, na capital italiana.