Choque de comboio com autocarro de turistas faz 4 mortos nos EUA

Um comboio de mercadorias colidiu contra um autocarro cheio de turistas idosos do Texas, na terça-feira à tarde em Biloxi, Mississippi, causando quatro mortos e quarenta feridos, sete dos quais em estado crítico.

Testemunhas indicaram que o autocarro parece ter ficado bloqueado nos carris, numa passagem de nível situada uma zona íngreme, acabando por ser atingido pelo comboio.

As autoridades referiram o resgate de todos os que se encontravam entre os destroços do autocarro demorou mais de uma hora. Duas pessoas só foram retiradas após a utilização de equipamento para cortar metal. A locomotiva do comboio terá arrastado o autocarro ao longo de cem metros antes de conseguir parar.

O autocarro deslocava-se do casino Hollywood para o casino Boomtown, no âmbito de uma viagem de uma semana que o grupo de Bastrop, Texas, se encontrava a realizar.