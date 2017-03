Republicanos anunciam projeto-lei para revogar e substituir o Obamacare

Depois de semanas a arrastar o assunto, os republicanos apresentaram esta segunda-feira à noite um projeto-lei para revogar o Affordable Care Act (Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis), mais conhecido como Obamacare, e para o substituir por um outro programa que prevê cortes no investimento do governo no setor da saúde e que pode deixar milhões de norte-americanos sem acesso a seguros de saúde.

O projeto-lei segue-se a semanas de promessas do Presidente e do partido pelo qual foi eleito, que atualmente controla as duas câmaras do Congresso. O fim do programa implementado pela administração Obama, que veio garantir o acesso a cuidados de saúde a 20 milhões de norte-americanos até então sem seguros, foi uma das grandes promessas de campanha de Trump. Logo depois da tomada de posse, o Presidente assinou um decreto que abriu caminho à revogação do Obamacare.

Intitulada Lei de Cuidados de Saúde Americana, o programa prevê a eliminação do chamado mandato individual, que exige que todos os cidadãos norte-americanos estejam cobertos por algum tipo de convenção sob pena de pagarem multa. A par disso, a admimistração Trump quer reduzir o número de pessoas abrangidas pelo Medicaid, o sistema de seguros de saúde financiado pelo Estado federal, e permitir que as agências de seguros privadas cobrem até cinco vezes mais pelas apólices aos mais velhos em comparação com clientes mais novos.

"A Lei de Cuidados de Saúde Americana é um plano que tem como objetivo reduzir os custos, encorajar a competitividade e dar a cada americano acesso a seguros de saúde baratos e de qualidade", disse Paul Ryan, líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes. "Protege os jovens adultos e pessoas com doenças pré-existentes e garante uma transição estável para que ninguém fique sem chão debaixo dos pés. Ao trabalhar em conjunto, este governo republicano unido vai aliviar e garantir paz de espírito aos milhões de americanos que estão a sofrer por causa do Obamacare. Este será um processo transparente e regular que será conduzido com total abertura."

Sob o projeto-lei, as empresas de seguros são obrigadas a aceitar pessoas que já padeçam de algum tipo de doença ou problema de saúde, mas também são autorizadas a cobrar mais 30% de prémio aos cidadãos que ficarem "demasiado tempo" sem seguro. O plano dos republicanos já está a angariar críticas de grupos da sociedade civil que defendem os direitos dos doentes e que acusam Donald Trump de ter mentido aos eleitores quando prometeu muito mais garantias de acesso a cuidados de saúde do que aquelas que estão previstas no novo programa governamental.

"Donald Trump prometeu que íamos ter seguros de saúde para toda a gente, mas este projeto-lei revela o que essas promessas sempre foram: uma retórica oca de campanha", acusa Ron Pollack, diretor-executivo da organização sem fins lucrativos Families USA. "O Presidente não parece entender que há milhões de vidas em risco. Todos merecemos melhor que isto."

A apresentação do programa alternativo, que os democratas já batizaram de Trumpcare, surge numa altura em que o Obamacare atingiu recordes de popularidade e mediante inúmeros protestos de cidadãos em conselhos municipais, nos quais os legisladores republicanos têm sido acusados de estarem a brincar com as vidas dos norte-americanos. O "The Guardian" cita um desses encontros entre cidadãos e políticos eleitos, que teve lugar em New Jersey, em que o representante republicano Leonard Lance ouviu de um eleitor que, "quando se toma este tipo de decisões que nos afetam a todos, muitas pessoas saem prejudicadas". Alguns republicanos pararam simplesmente de aparecer nos encontros camarários desde que os protestos começaram para não terem de lidar com as queixas dos eleitores. É o caso do senador Marco Rubio, que há uma semana defendeu a sua decisão com o argumento de que, nos conselhos municipais, "as pessoas tornam-se rudes e estúpidas".

Joe Raedle

"O Trumpcare não vem substituir o Affordable Care Act; força milhões de americanos a pagarem mais por menos cuidados de saúde", acusou esta segunda-feira o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. "Este plano vai cortar e limitar o Medicaid, vai retirar o financiamento à Planned Parenthood e vai forçar os americanos, em particular os americanos mais velhos, a pagarem mais dinheiro para poderem ter garantias de acesso a cuidados de saúde, para que as seguradoras possam encher os bolsos. Corta os impostos aos mais ricos para pôr as famílias da classe média a pagarem mais. É uma dádiva aos mais ricos e às empresas de seguro às custas das famílias americanas e os democratas do Senado vão trabalhar no duro para derrotar [o projeto-lei]."

Em conferência de imprensa, o porta-voz da Casa Branca classificou as novas medidas como "importantes passos para restaurar as escolhas e a acessibilidade da saúde". "O Presidente Trump está ansioso por trabalhar com as duas câmaras do Congresso para revogar e substituir o Obamacare", acrescentou Sean Spicer.

Apesar de vários republicanos já terem aplaudido o programa delineado, outros legisladores do partido continuam céticos. Neste momento, 52 dos assentos do Senado pertencem a republicanos, contra 48 democratas; se todos os senadores da oposição votarem contra o Trumpcare como é esperado, bastam três deserções republicanas para que o projeto-lei seja chumbado. Para já, o programa ainda não foi totalmente avaliado pelas comissões de Orçamento das duas câmaras; o debate na Câmara dos Representantes, o primeiro passo para aprovar ou chumbar o programa, vai acontecer sem que os legisladores tenham uma noção plena e completa dos mecanismos que têm de ser criados para o implementar.

"Eu quero saber qual é a cobertura e quais são os custos absolutos", diz o senador Bill Cassidy, republicano do Louisiana que tem a sua própria alternativa ao Obamacare e que já tinha pedido que o programa da anterior administração fosse mantido em alguns estados. Avançar com o debate do programa de Trump sem se conhecerem estes detalhes "parece-me problemático", acrescentou. "Estou a tentar ser diplomático."

A par de Cassidy, outros quatro senadores republicanos – Rob Portman, Cory Gardner, Shelley Moore Capito e Lisa Murkowski – já disseram em carta aberta que não aceitam o programa nos moldes em que foi apresentado, rejeitando a alínea que prevê o fim da expansão do Medicaid prevista pelo Obamacare para garantir que os norte-americanos mais pobres têm cobertura de cuidados de saúde.