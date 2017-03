Poluição causa morte de 1,7 milhões de crianças por ano

A poluição causa a morte de 1,7 milhões de crianças por ano, revela um relatório divulgado esta segunda-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ou seja, uma em cada quatro crianças com menos de cinco anos são vítimas de problemas ambientais todos os anos.

“Um ambiente poluído é mortal, especialmente para as crianças mais novas. Os seus órgãos e sistemas imunitários em desenvolvimento tornam as crianças mais vulneráveis ao ar e a águas poluídas”, declarou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, citada pela CNN.

Segundo o documento, a poluição ambiental é responsável pelo aumento do risco de pneumonia ou infeções respiratórias crónicas, como a asma, nas crianças. Entre as principais causas apontadas estão a poluição do ar e da água e a falta de condições sanitárias e de higiene.

O relatório alerta ainda para a ameaça crescente dos produtos químicos e dos resíduos eletrónicos, assim como as alterações climáticas.

Apesar das crianças nos países desenvolvidos estarem mais protegidas, a OMS alerta que nenhum menor é imune aos riscos, nomeadamente do fumo do tabaco e da poluição automóvel.

Por esse motivo, a OMS recomenda a redução da poluição do ar e a proteção das mulheres grávidas do fumo passivo. Nos países subdesenvolvidos, o organismo diz que é vital promover também o acesso a água potável e saneamento.