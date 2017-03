Navio militar norte-americano forçado a mudar de rota pela proximidade de embarcações iranianas

Aconteceu no sábado, no estreito de Ormuz. Várias lanchas da Guarda Revolucionária Iraniana ignoraram as tentativas de comunicação via rádio e o USNS Invincible decidiu mudar de direção

Um navio da Marinha norte-americana foi forçado a mudar de direção quando navegava no estreito de Ormuz, após ser surpreendido por várias lanchas da Guarda Revolucionária Iraniana no passado sábado. A informação foi confirmada à Reuters por um oficial dos Estados Unidos. Segundo a mesma fonte, os navios iranianos estavam a menos de 600 metros do USNS Invincible, e não terão respondido às tentativas de comunicação feitas via rádio, para discutir a sua posição. Em face da manobra, considerada “insegura e pouco profissional”, o navio norte-americano e os três navios da Marinha Real Britânica que o acompanhavam decidiram mudar de rota. Este incidente foi o segundo entre os Estados Unidos e o Irão no espaço de 48 horas. Na passada quinta-feira, uma fragata iraniana também tinha feito uma aproximação ao USNS, navegando ao seu lado no Golfo de Omã, e mantendo-se a uma distância de 140 metros. Em janeiro, um ‘destróier’ da Marinha norte-americana disparou três tiros de aviso depois de quatro embarcações iranianas ignorarem os repetidos pedidos para desacelerarem. Aconteceu também no estreito de Ormuz.