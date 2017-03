Presidente cubano critica políticas “egoístas” e muro “irracional” de Trump

O Presidente cubano critica duramente as políticas de Donald Trump, nomeadamente no que se refere à imigração e comércio, considerando “irracional” a intenção de construir um muro na fronteira mexicana e “egoístas” as propostas no domínio comercial.

Quanto à imigração, Raúl Castro considera que esta se deve à crescente desigualdade e pobreza provocadas por um sistema económico internacional injusto, o que não se pode “travar com muros”, mas sim “com cooperação, entendimento e paz”.

No discurso, proferido este domingo durante uma cimeira de líderes de esquerda na Venezuela e transmitido pela televisão estatal, Castro insistiu que a nova agenda do Governo dos Estados Unidos “ameaça desencadear uma política comercial extrema e egoísta, que afetará a competitividade do nosso comércio exterior, violará os acordos ambientais e promoverá a perseguição aos migrantes para os deportar”.

Depois da abertura promovida por Barack Obama, a Casa Branca anunciou no mês passado ter em curso uma “revisão completa de todas as políticas norte-americanas em relação a Cuba”.