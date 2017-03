“Sim, sou feminista, procuro a mulher em cada projeto em que participo”

O gabinete é amplo e da grande janela vêm-se os telhados da Bruxelas que cerca a bolha da Comissão Europeia. Sorridente, mas tímido, Neven Mimika, 63 anos, abre as portas para receber as visitas. Embaixador de formação, o croata sabe acolher, não fosse ele o atual comissário europeu da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento. Antes dele, o lugar coube a Kristalina Georgieva, a búlgara que concorreu contra António Guterres pela liderança das Nações Unidas.

A Neven Mimika cabe assegurar o cumprimento dos compromissos de redução da pobreza assumidos pela União Europeia no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, definir a posição da Comissão e da União Europeia nas negociações sobre a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas pós-2015, colaborar com os governos nacionais com vista a tornar mais eficaz a ajuda ao desenvolvimento concedida pela União.

Nasceu em Split e, depois de estudar economia na capital, Zagreb, entrou para a carreira diplomática, tendo passado pelo Cairo e por Ancara. A primeira vez que Mimika esteve em Portugal foi em 2015 - os seus caminhos passam mais por África e pela Ásia. Homem encarregue de construir pontes de diálogo, preocupa-se pessoalmente com a questão da equidade de género. É assumidamente um homem pelas mulheres. Nos corredores da Comissão, não é um comissário popular e as notícias dos jornais internacionais chegam a referir-se a Neven Mimika como o “comissário misterioso”.

O Expresso visitou-o numa manhã fria, mas de sol e, numa conversa rápida tentou descobrir-lhe alguns detalhes e opiniões. Como a inconfidência contada pelo seu chefe de gabinete de que a grande paixão deste homem reservado são os aviões, fascinado por todos os detalhes das máquinas voadoras. Garantida foi a sua opinião frontal sobre o mandato Trump à frente dos EUA: o político americano não lhe vai facilitar a vida.

É verdade que é feminista?

Sim, pode-se dizer que sim. Tenho a agenda da igualdade e procuro traduzir esta minha atitude pessoal para o meu gabinete e para a minha função política como comissário europeu. Defendo que as mulheres tenham mais poder e noto que tem havido uma alteração de mentalidades, sobretudo nos países parceiros, cada vez mais sensíveis às questões de género.

É mesmo o mais feminista dos comissários?

Posso dizer apenas que procuro a valorização da mulher em todos os projetos em que participo.

Esteve em Portugal em 2015 e vai voltar este ano. Com que prioridades?

Como responsável pela pasta do desenvolvimento, a questão do desenvolvimento sustentável é absolutamente prioritária, assim como a colaboração com África e os países do Pacífico e do Caribe, onde temos um plano internacional de investimento que queremos aprofundar.

FOTO COMISSÃO EUROPEIA

Como responsável pela Cooperação Internacional, como tem visto as primeiras declarações do novo Presidente dos Estados Unidos?

Estamos a lidar com os primeiros impactos das declarações de Donald Trump. Temos de perceber melhor a sua abordagem em temas como o comércio internacional, o impacto das alterações climáticas. Já está claro que em toda a agenda do desenvolvimento teremos uma diferente abordagem a partir de agora. Mas certo é que continuaremos a fazer como fazíamos até agora, ou seja, como europeus. Provavelmente temos de fazer mais do que fazíamos e estarmos mais coordenados, sobretudo temos de evitar competir entre nós mesmos.

O seu trabalho como comissário ficará mais difícil?

Provavelmente, mas ainda é cedo para garantir como tudo se vai passar.

Com mais dificuldades no âmbito dos projetos de desenvolvimento, receia pela segurança da União Europeia?

Segurança e desenvolvimento andam em conjunto. Temos de perceber esta realidade. A intranquilidade e os conflitos derivam da falta de desenvolvimento.

Vamos regressar a Portugal. Só nos visitou em trabalho?

Sim, nunca lá estive de férias, embora seja o lugar ideal para se falar de turismo. Mas sinto-me em casa em Portugal, a naturalidade das pessoas recorda-me a Croácia.