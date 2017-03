Malásia emite mandado de captura sobre assassínio de Kim-Jong Nam

A Malásia emitiu um mandado de captura contra um funcionário da linha aérea norte-coreana em Kuala Lumpur por alegado envolvimento no assassínio do meio-irmão do presidente da Coreia do Norte.

Além do mandado de captura, as autoridades da Malásia pediram a Pyongyang autorização diplomática para interrogarem o segundo-secretário da embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur.

Kim-Jong Nam, meio-irmão do líder norte-coreano foi assassinado no aeroporto da capital da Malásia, no dia 13 de fevereiro, depois de ter sido atingido na cara por um líquido venenoso lançado por duas mulheres e um homem com documentação indonésia que se encontram detidos.