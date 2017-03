Eleições francesas: Fillon pondera desistir e Juppé pondera candidatar-se

Tem sido uma semana e tanto para François Fillon, o candidato da direita às eleições presidenciais francesas que está a ser investigado pelo alegado uso de fundos parlamentares para pagar à mulher e a dois filhos por empregos fictícios. Depois de ter anunciado que foi convocado para se apresentar aos juízes de instrução e de ter visto mais de 80 parlamentares, incluindo o ex-ministro da Agricultura e seu assessor de campanha, Bruno Le Maire, retirarem-lhe o apoio, Fillon estará afinal a ponderar abandonar a corrida ao cargo, revelou uma fonte próxima do candidato, citada pelo “Politico”. Mais há mais novidades: Alain Juppé, que foi derrotado por Fillon nas primárias da direita realizadas em novembro e apontado como o favorito para o substituir desde que rebentou o escândalo dos empregos fictícios, responsabilidade que até agora recusou, estará afinal a ponderar apresentar-se na corrida às eleições presidenciais para pôr fim a uma situação que lhe parece um “suicídio coletivo”, avançou o jornal “Le Parisien” esta sexta-feira.

Comecemos por François Fillon. Na quarta-feira, o candidato da direita confirmou, em conferência de imprensa, que foi convocado para se apresentar aos juizes de instrução a 15 de março, mas garantiu também que não vai “desistir”, nem “render-se”, nem tão-pouco “abandonar a corrida”, porque “só o voto popular, e não um procedimento legal enviesado, pode decidir quem será o próximo Presidente de França”. Descontente com a atitude de Fillon, que prometera abandonar a corrida ao cargo caso fosse constituído arguido, Bruno Le Maire foi o primeiro a retirar o seu apoio ao candidato.

Seguiram-se dezenas de outras deserções. O contador de desertores que o “Libération” tem no seu site indica que 100 parlamentares já abandonaram a campanha de Fillon. Entre eles, encontram-se políticos próximos de Le Maire, de Alain Juppé e de Nicolas Sarkozy. Até às 18h de quinta-feira tinham retirado o seu apoio 63 políticos. O dia de hoje fica marcado pela demissão de Thierry Solère, porta-voz do candidato presidencial francês. “Decidi terminar as minhas funções como porta-voz de François Fillon”, escreveu Solère na sua conta do Twitter. Já na segunda-feira, o partido de centro-direito francês União dos Democratas e Independentes (UDI) anunciara que ia suspender a sua participação na campanha de Fillon e o presidente do partido, Jean-Christophe Lagarde, disse que a direção da UDI vai reunir-se na próxima semana para decidir se retira completamente o apoio.

A vida não está, por isso, fácil para François Fillon. E Fillon já percebeu isso. Tanto que está a ponderar abandonar mesmo a corrida ao cargo na próxima semana, caso não sinta, no comício que vai realizar-se este domingo em Paris, na praça do Trocadero, que a sua candidatura tem o apoio e a força suficientes, revelou uma fonte próxima do candidato, citada pelo “Politico”. “Ele pode lutar contra juízes, mas não consegue lutar contra o seu próprio partido durante muito mais tempo”, disse a fonte, falando sob anonimato.

Se Fillon desistir, Alain Juppé pode saltar para o seu lugar, ao contrário do que tinha garantido até agora, revelou esta sexta-feira o “Le Parisien”. Juppé, avança o jornal, ficou “chocado” com a decisão de Fillon de manter a sua candidatura apesar das investigações em torno do uso indevido de fundos parlamentares para pagar a membros da sua família por emprego fictícios, e por isso está a ponderar avançar com uma candidatura às eleições presidenciais. Presidente da Câmara de Bordéus e ex-primeiro ministro entre 1995 e 1997, Juppé terá, no entanto, estabelecido algumas condições: só irá avançar com uma candidatura caso sinta uma “vaga de fundo” a apoiá-lo, “um apoio amplo” não só por parte dos seus atuais apoiantes, como também vindo de políticos que até agora estavam mais próximos de Bruno Le Maire ou Jean-François Copé.

François Fillon, que chegou a ser apontado como favorito nas sondagens para derrotar a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, é suspeito de ter criado empregos fictícios para a mulher e dois filhos, os quais auferiram, no conjunto, mais de um milhão de euros provenientes de fundos parlamentares. Entre as possíveis acusações que enfrenta, figuram a apropriação indevida de fundos públicos, abuso de fundos públicos ou tráfico de influências.