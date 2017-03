Avalanche em Itália. Quatro mortos e vários feridos

Vítimas já confirmadas pelas autoridades são esquiadores. Prosseguem as operações de busca

Pelo menos quatro pessoas terão morrido vítimas de uma avalanche na região de Aosta, informa a imprensa italiana.

De acordo com as autoridades locais, as vítimas mortais faziam parte de um grupo constituído por cerca de duas dezenas de esquiadores de nacionalidade estrangeira, apanhados de surpresa por uma avalanche ocorrida pelas 13h locais (menos uma em Portugal), no Vale de Veny.

Segundo as mesmas fontes, há ainda a registar cinco feridos, três dos quais em estado grave.

Prosseguem a esta hora as operações de busca apoiadas por um helicóptero.