Obamas ganham mais de 57 milhões de euros por dois livros

Barack e Michelle Obama venderam os direitos de publicação dos dois livros que ainda hão-de escrever à Penguin Random House, por mais de 57 milhões de euros, num acordo estabelecido terça-feira à noite.

“A empresa adquiriu os direitos de publicação mundial para os dois livros, que vão ser escritos pelo Presidente e pela senhora Obama respetivamente”, referiu a editora.

Barack e Michelle Obama vão escrever cada um o seu livro, mas os dois serão vendidos juntos, segundo refere o “Financial Times”.

Ainda não se conhecem contudo mais detalhes, nomeadamente sobre os títulos, conteúdo e data de publicação.

Anteriormente, Barack Obama escreveu os bestsellers “Dreams from My Father” (“Sonhos do Meu Pai”) e “The Audacity of Hope” (“A Audácia da Esperança”). Michelle Obamaé autora de “American Grown”, (“Cultivo Americano”) um livro sobre comida e jardinagem.