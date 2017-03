“É tempo de sermos pioneiros, juntos a 27. É tempo da Europa definir a sua visão para o futuro”. O repto foi esta tarde lançado pelo presidente da Comissão Europeia durante a apresentação do Livro Branco no Parlamento Europeu, que avança cinco cenários distintos do que poderá ser a Europa em 2025 e abre portas ao debate entre os Estados-membros.

Segundo Jean-Claude Juncker, o “destino da Europa está nas nossas mãos e sobretudo nos nossos corações”, sendo essencial ouvir todos os Estados-membros neste processo. “A Comissão não pretende instruir, ordenar. Queremos ouvir e escutar antes de decidir. Todas as vozes, mesmo as mais fracas e as quase inaudíveis, deverão ser ouvidas”, defende o presidente da Comissão.

Admitindo que este método poderá desiludir alguns Estados-membros, Juncker sustenta, contudo, que “ é um método que honra a democracia não só representativa, como em geral”

O documento é um contributo de Bruxelas para a Cimeira de Roma, que decorre no próximo dia 25, e será levado ao Conselho Europeu no final do ano.

Juncker insistiu anda que todos os Estados-membros devem ter orgulho da construção europeia, lamentando que alguns prefiram “olhar para o próprio umbigo.” De acordo com o presidente da comissão, o livro branco ajudará a UE a encontrar respostas para os desafios e problemas que enfrenta atualmente, como a globalização, terrorismo ou migrações.