Carnaval Brasil. Novo acidente com carro alegórico faz 17 feridos

Um novo acidente com um carro alegórico do Carnaval do Rio de Janeiro, no Brasil, fez, pelo menos, 17 feridos.

Segundo avança a SIC Notícias, a parte superior da estrutura do carro da escola de samba Unidos da Tijuca, cedeu, provocando ferimentos não só às 10 pessoas que estavam em cima do carro, mas também a algumas que estavam na plateia.

Assim, no total, contam-se, para já, 12 feridos ligeiros e cinco que tiveram de ser transportados para o hospital com traumatismos cranianos e abdominais, sendo que dois deles estão em estado grave. Contudo, os números estão a ser atualizados a toda a hora.

Este é o segundo acidente a acontecer este ano com um carro alegórico, neste caso da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que na noite de domingo provocou 20 feridos, três deles em estado grave.