Trump diz que sistema de saúde poderá implodir se não for mudado

O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou esta segunda-feira que o sistema de saúde no país está em risco de implosão e disse que o Congresso terá de efetuar alterações fundamentais à abrangente lei da Saúde aprovada pelo seu antecessor.

Durante um encontro na Casa Branca com dezenas de governadores, Trump disse que pretende renovar o sistema de impostos norte-americano mas comparou a medida a uma “pequena formiga” comparado com o que necessitava fazer para reverter a designada lei Obamacare, promulgada em 2010.

O primeiro grande encontro do Presidente com os governadores coincide com as movimentações no Congresso para revogar e substituir a Lei da Saúde de Barack Obama, uma das principais promessas eleitorais de Trump.

Os governadores exprimiram receios de que as alterações previstas comprometam os seus esforços para promover o 'Medicaid' nos seus estados para depois se confrontarem com um substancial aumento das despesas com a Saúde pública.

“É um assunto incrivelmente complexo. Ninguém pensava que o sistema de saúde era tão complicado”, disse Trump aos governadores.

Trump encontrou-se no final da manhã desta segunda-feira com executivos dos seguros de saúde, com alguns a manifestarem preocupação sobre as alterações que vão surgir na sequência da anunciada abolição da atual lei da Saúde.

Após o encontro, um grupo de governadores republicanos disse que Trump vai especificar o seu novo plano para a área da Saúde durante o seu discurso no Congresso na noite de terça-feira, mas recusaram especificar em deferência para com o Presidente.