Marrocos retira tropas do sul do Sara Ocidental a pedido de Guterres

Marrocos anunciou que vai retirar as suas tropas de Guerguerat, na fronteira sul do Sara Ocidental com a Mauritânia, zona onde aumentaram as tensões com os separatistas da Frente Polisário, apoiados pela Argélia. A decisão foi comunicada este domingo pelo Ministério das Relações Exteriores de Marrocos, depois de uma conversa entre o Rei Mohamed VI e o secretário-geral da ONU António Guterres.

“O reino de Marrocos prosseguirá uma retirada unilateral da zona”, afirma o comunicado do Ministério das Relações Exteriores do país, citado pela agência France Presse, o que acontece, é dito, respeitando um pedido de Guterres.

Rabat espera agora que “a intervenção do secretário-geral permita retomar a situação anterior na zona em questão, manter o seu estatuto intacto, permitir o fluxo do tráfego rodoviário normal, assim como salvaguardar o cessar-fogo”, diz a mesma nota.

Numa chamada telefónica para Guterres, na passada sexta-feira, Marrocos pediu às Nações Unidas a tomada de medidas urgentes para acabar com a que considera a “provocação” da Frente Polisário ao cessar-fogo de 1991. Marrocos insiste que a antiga colónia espanhola é parte integrante do seu reino, mas a Frente Polisário está a exigir um referendo sobre a autodeterminação.

Os dois lados lutaram pelo controlo do Sara Ocidental de 1974 a 1991, com Rabat a ganhar o controlo do território antes da entrada em vigor cessar-fogo negociado pela ONU.

Durante a chamada telefónica, Mohamed VI, de acordo com a informação divulgada, condenou a “repetida incursão” de forças armadas da Frente Polisário no distrito de Guerguerat.

A tensão na região tem vindo a aumentar desde o ano passado, depois de a Frente Polisário ter estabelecido um novo posto militar no distrito de Guerguerat, perto da fronteira mauritana, a poucos metros de postos de soldados marroquinos.

No início de 2016, Marrocos começou a construir uma estrada asfaltada na área sul daquela zona, que separa os dois lados.