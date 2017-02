Dono do camião usado no atentado de Berlim quer que lho devolvam

No passado dia 19 de dezembro, um camião investiu contra pessoas que se encontravam num mercado de Natal em Berlim. Doze vítimas mortais e cinquenta feridos, dos quais onze em estado grave, foram o saldo trágico desse ato. O autor do atentado, um tunisino, morreria num confronto com a polícia dias depois. Tinha começado por abater o motorista do camião, Lukasz Urban, deixando lá dentro.

Urban era primo de Ariel Zurawski, proprietário da pequena empresa de transportes à qual o veículo pertencia. Agora Zurawski está desesperado. O camião é uma parte muito importante dos ativos da empresa. Ele pede à Alemanha que lho devolva, para não ir à bancarrota.

Não é provável que o consiga rapidamente. Enquanto instrumento do crime, o camião permanece retido, e mesmo depois de a Alemanha o libertar, deverá passar primeiro pelas mãos das autoridades polacas.

O veículo vinha de Itália, carregado com 28 toneladas de materiais de construção destinados a um armazém em Berlim. "Nem sequer sei o valor inteiro da carga. Ninguém me quer dizer, pois é um segredo comercial", diz Zurawski. Vigas metálicas que entretanto lhe devolveram e ele foi entregar vieram rejeitadas por terem enferrujado.

Como o seguro não cobre atos terroristas, Zurawski é responsável pelos danos. A publicidade dada à história levou alguém a abrir uma conta de solidariedade. Mas zurawski não quer o dinheiro. Explicou no Facebook que não quer passar a depender da caridade alheia. A única coisa que reclama é o seu camião de volta.